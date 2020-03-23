В Усолье-Сибирском открыли цех по производству мороженого

Мороженое с добавками сибирских дикоросов, ягод и варенья начали производить в Иркутской области. В Усолье-Сибирском открылся цех по производству любимого всеми лакомства. Для предприятия закупили современное оборудование, используют натуральное качественное сырье.

CoolTook — такое название в честь байкальского ветра дали мороженому, которое начинают выпускать на новой фабрике в Усолье. Сотрудники показывают главе региона Игорю Кобзеву с нуля возведенный и оборудованный объект. Вся работа полностью автоматизирована. Свежее сырье поступает от молокозавода. Дальше идет технологический процесс, в течение которого смешивают и нагревают все необходимые компоненты. А на выходе получают то самое, любимое всеми лакомство.

Владимир СИТНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО: Здесь у нас идет наполнение готовым продуктом мороженым, температура которого -4 градуса, также это оборудование может выпускать 1 вид продукции с двумя разными вкусами благодаря высокопроизводительным фризерам. Также у нас есть наполнение в стержень продукта, либо сверху для наливки фруктово-ягодными наполнителями, также на этом оборудовании мы можем выпускать бумажные стаканчики объемом 165 граммов.

Мощность предприятия — 20 тонн продукции в сутки. Всего на фабрике больше 40 единиц специального оборудования европейского и российского производства. Выпускать планируют 54 вида мороженого. Главное в рецептуре — использование натурального молока местного производителя. Предприятие позволит перерабатывать около 6000 тысяч тонн молока в год.

Степан ФРАНТЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАБРИКИ МОРОЖЕНОГО: Эта идея возникла в 2018 году, и с тех пор мы методично работаем, чтобы добиться производства самого лучшего мороженного чуть ли не в мире. Поэтому был выбран регион, который близок к Байкалу, как экологическая зона, выбрано место непосредственно в близости молзавода, чтобы получать молоко и делать мороженое как положено.

Фабрика мороженого — восьмой резидент территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», который запустил производство. Чтобы создать предприятие, инвесторы вложили больше 270 миллионов рублей на оборудование цехов. Сейчас штатных сотрудников — 24. Врио губернатора Игорь Кобзев отмечает: необходимо привлекать на работу молодых специалистов, чтобы они оставались работать на местах.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я знаю, что это предприятие является резидентом территории социально-экономического развития города Усолье-Сибирское, это моногород, это 24 рабочих места, это развитие предпринимательства. Я думаю, потребители, покупатели оценят и скажут свое слово уже в этом году. А если это будет хорошее слово, то развитие должно идти и дальше. Мы только за развитие, и правительство всегда будет оказывать поддержку.

Завод начинает свою работу, и уже в апреле продукция появится на полках в магазинах не только Иркутской области, но и в других регионах нашей страны. Сейчас ведут переговоры, чтобы отправлять мороженое на экспорт.



