В Тулуне приступили к возведению временной дамбы на реке Ие

Временная дамба станет основой для постоянного сооружения. Подрядчики начали приводить в порядок площадку. Сейчас идет выемка слабого грунта, убирают растительность. Вскоре сюда завезут скальник и приступят к берегоукреплению. Гидротехническое сооружение защитит город от возможного паводка. Протяженность 620 метров. Сроки сжатые: временную дамбу необходимо возвести до 15 мая. Аналогичные работы идут и в Нижнеудинске. Там подрядчики строят временное гидротехническое сооружение длиной 820 метров. У рабочих есть вся необходимая техника и инертные материалы.

Александр ПУТОВ, ГЛАВА НИЖНЕУДИНСКОГО МО: Это сооружения некапитального характера именно для того, чтобы предотвратить паводкоопасный период 2020 года. То есть в тех местах, где река выходила в пойму и топила улицы города.