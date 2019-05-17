В Тальцинском лесничестве высадили 700 сосен

На 700 сосен стало больше. Сегодня в Тальцинском лесничестве по Байкальскому тракту высадили деревья. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также работники министерств и областного лесхоза. Иркутская область девятый раз участвует в акции «Всероссийский день посадки леса». Какие еще меры по защите, охране и воспроизводству лесов будут приняты, расскажем в следующем материале.

Сегодня тяжелый труд лесника на себе опробовали сотрудники двух министерств — лесного комплекса и финансов. Присоединился к ним и лесхоз Иркутской области. Вместе с отрядом из сотни людей губернатор Сергей Левченко. На 47 километре Байкальского тракта, в Тальцинском участковом лесничестве, сегодня дружно высадили более 700 саженцев сосны.

Анна КОЛМАКОВА, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР по ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ АНГАРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА: Садим мы двухлетние сеянцы сосны. Это каждый год, потому что это лесообразующая порода нашей Иркутской области, нашего района. Сеянцы мы берем в питомнике в поселке Мегет. Значит, сеянцы привозятся, садятся в две полосы, расстояние получается 70 см. 50-70 — не больше.

Сегодняшнюю высадку деревьев приурочили ко Всероссийскому дню посадки леса, который в этом году отметят 18 мая. Уже 9 лет Иркутская область участвует в этой акции, и это большое подспорье в восстановлении леса.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы садим одно из самых больших количеств сеянцев, саженцев и семян в Российской Федерации, и это тоже естественно, потому что у нас самая большая расчетная лесосека в стране, и, соответственно, требуется самое большое лесовосстановление.

В этом году планируют посадить 278 тысяч сеянцев и саженцев на площади более 80 гектаров. Кроме того, буквально накануне Сергей Левченко принял решение о выделении дополнительных средств в связи со сложной пожароопасной ситуацией в регионе. Почти 300 миллионов рублей после предстоящего уточнения областного бюджета на майской сессии потратят на работы по охране, защите и воспроизводству лесов.