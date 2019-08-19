Тем, кто не долетел, посвящается… В Тайтурке Усольского района открыли памятник погибшим летчикам. На нем 36 фамилий «Соколов Сталина». Все они осваивали и перегоняли на фронт самолеты Пе-2.

Евгений Дергунов. Родился в селе Шошино Минусинского района Красноярского края. В 1942 году был командиром экипажа бомбардировщика Пе-2. Но на фронт не попал. В 21 год разбился при перегоне самолета.

Виктор Гастеев племянник Евгения Дергунова. Ему был год, когда погиб дядя. Пилота в семье вспоминали, но, где он похоронен, никто точно не знал. Спустя почти 50 лет, в 1972 году, Виктор Константинович решил это исправить. Приехал в Усольский район. Но безуспешно. Правда, о нем написали в газете. А заметку прочитала одна из местных жительниц. Написала письмо. Во второй приезд показала могилу.

Виктор ГАСТЕЕВ, ПЛЕМЯННИК ПОГИБШЕГО ПИЛОТА:

Я на 99 процентов уверен, что он там лежит. Я там поставил памятник. В Сосновке. Там старое кладбище на высоком берегу. Там лог такой, речка бежит. В сосновом бору старое кладбище. Там могил 10 всего.

В этих местах в начале войны было два аэродрома. «Северный» находился в районе современной авиабазы «Белая». А в Тайтурке был «Южный». Молодые пилоты осваивали самолеты, сделанные на Иркутском авиазаводе.

Участковая больница Тайтурки. А почти 80 лет назад здесь было общежитие для летного состава аэродрома «Южный», который находился в километре отсюда. А еще с тех времен остались здание бывшей столовой и беседка. Возможно, именно в ней отдыхали и наслаждались видом на Белую пилоты.

Почти за год здесь разбились 15 экипажей. 36 человек погибли. Некоторых поглотили воды Белой. Захоронения других утеряны. Историк, поисковик, журналист Михаил Денискин отмечает: причины катастроф были разные: от неопытности пилотов до стечения обстоятельств. Позже ЧП стали редкостью.

Михаил ДЕНИСКИН, ИСТОРИК, ЖУРНАЛИСТ:

Самолеты эти стали просто перегонять на фронт, и там доучивались. Здесь перестали учиться. Аэродром «Белая» стал перевалочной базой, где экипажи отдыхали. Самолеты дозаправку делали и, если надо, небольшой ремонт делали. Принимали самолеты Иркутского авиазавода. 730 машин он выпустил. Этим нужно гордиться.

На памятной плите возле памятника выбиты имена всех погибших. Скульптуру летчика в форме сделал Иван Зуев. Деньги собирали всем миром. Началось с гранта от районной администрации, потом сдавали все: и предприятия, и простые жители. По их мнению, место это станет посещаемым. Сюда будут привозить детей со всего района. Ведь, чтобы помнить, надо сначала об этом просто знать.