В Свирске начинается большое благоустройство

Уже в этом году там начнут работы на набережной «Свирская ривьера». Об этом главе региона рассказали во время визита в город. Игорь Кобзев посетил в Свирске несколько промышленных предприятий, уникальных не только для Иркутской области. Таких и в России единицы.

Дорога в поселке Михайловка Черемховского района — артерия, по которой можно быстро добраться до Свирска с федеральной трассы. Грунтовка в почти 9 километров сегодня не отвечает требованиям безопасности и в общем неудобна для автомобилистов. Глава региона Игорь Кобзев отмечает: дорожное полотно надо реконструировать. Здесь ходят школьные автобусы, а подвергать опасности детей недопустимо. Проектное решение полностью готово. Специалисты уменьшат радиусы опасных поворотов, заасфальтируют дорогу. Займет реконструкция 2 года.

Еще одна связующая магистраль – водная, паромная переправа от Свирска до Каменки через Ангару. Популярна у жителей. Благодаря ей людям не приходится делать крюк в 270 километров, чтобы добраться до Бохана. Поездки бесплатные, их субсидирует региональное правительство. Сейчас паром делает 4 рейса в сутки.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

По этой паромной переправе продолжаем финансирование, чтобы бесплатно жители перебирались из одного населенного пункта в другой. Количество рейсов будет увеличено до 9 в сутки. И самое главное, что правительство и дальше будет субсидировать этот транспорт, так как он необходим людям.

Кроме того, правительство области поддержит и промышленные предприятия Свирска. Игорь Кобзев во время рабочей поездки посетил мостостроительный завод. Здесь производят быстровозводимые разборные сооружения, а также балочные мостовые переходы, металлические путепроводы, вышки связи. Сотрудники завода обратились к главе региона с просьбой принять региональную программу развития машиностроения.

Завод по производству автомобильных аккумуляторов. Предприятие вполне может стать градообразующим. Эту возможность рассматривают в правительстве. Кстати, здесь выпускают всю линейку батарей для легковых и грузовых авто, продукция пользуется спросом в стране.

Николай ЖИЛИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА по ПРОИЗВОДСТВУ АККУМУЛЯТОРОВ г. СВИРСКА:

Нам уже 80 лет, с момента выпуска первой продукции, то есть в 40-м году была первая продукция выпущена. В войну сюда был эвакуирован Ленинградский завод по производству аккумуляторов. Соответственно, мы продолжатели традиций аккумуляторной отрасли, выпускаем на сегодняшний день самую широкую линейку аккумуляторов в России.

Завод даже в условиях кризиса наращивает объем производства. Глава региона познакомился с работой предприятия и производимой продукцией. Пообщался с сотрудниками. Кстати, здесь работает наибольшее количество персонала — порядка 600 человек.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Рассматриваем это предприятие как градообразующее. И по просьбе руководства города будем включать его в перечень моногородов, идти по этой повестке.

Еще одно предприятие в Свирске знают, наверное, все жители. Производство местных полуфабрикатов из свежего мяса без добавления сои. Главу региона радушно встречает директор завода. Рассказывает, сырье только от местного производителя, а в планах — цех по переработке овощей и своя собственная ферма. Благодаря открытию предприятия в городе создали 30 новых рабочих мест. Сейчас руководство готовит документы на грантовую поддержку.

Ирина МУРАШОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ:

Нам просто сейчас необходима грантовая поддержка, чтобы закупить оборудование и уже чуть ли не в этом сезоне начать переработку.

Уделил внимание Игорь Кобзев и внешнему виду Свирска. Недавно здесь благоустроили памятное место — вечный огонь и стену с фамилиями героев-фронтовиков Великой Отечественной. В дань уважения к мемориалу возложили цветы.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Поручение дано дополнительно о выделении 2 миллионов на формирование общественных пространств, связанных именно с памятными датами. Сегодня я увидел, как на ранее бывшем пустыре сегодня мы видим серьезное памятное место, где каждый может побыть со своей семьей. Я сегодня услышал, что более 2000 человек убыло на фронт, более 1000 не вернулось. Это важно для всех нас.

А еще в городе разработали проект парка «Свирская ривьера» на набережной Ангары. По проекту построят развлекательную территорию, спортивную площадку и создадут главную городскую площадь. До 1 сентября завершат первый этап: строительство памятника основателю Свирска Федору Черниговскому, ворот со свирскими писаницами, музея 321-й Сибирской дивизии. Остальные работы запланированы на 2021 год.



