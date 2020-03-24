В Слюдянском районе очистили русла рек

Утилизируют отходы БЦБК только через 4 года. Но и сегодня карты-шламонакопители комбината тревожат жителей, общественность. Все дело в том, что Слюдянский район — единственная территория региона с селевой угрозой. Сели там по наблюдениям случаются раз в 50 лет. Последний был в 1971 году. Карты БЦБК и сам Байкальск как раз находятся на пути возможного потока. С декабря там вели аварийные работы, которые не проводили уже несколько десятков лет.

Вот так, с ломом и лопатой рабочие проходят метр за метром. На обводном канале Бабхинского полигона только ручная работа. Пробовали загнать сюда технику — не прошла. Слишком узкий проезд, а по краям растет лес, рубить деревья нельзя. На бетонном основании канала замерзший глиняный нанос. Его снимать — самое сложное.

Максим КУЗЬМЕНКОВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Это земля вперемешку со снегом, со льдом. Тут и деревья попадаются. И мусор попадается. Там вот очень много было. Непорядочные люди какие-то выкинули. Лопат десять сломали точно.

Всего таких каналов три. Их построили вместе с комбинатом для защиты карт от селей. Если привести каналы в порядок, то они в паводок, первыми встречая поток, отведут его в сторону.

Юрий КУРЕК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА г. БАЙКАЛЬСКА:

Сейчас пройдет период, сойдет снег, тогда уже можно будет пройти группой и посмотреть, в каком они состоянии. Где-то выход, где-то подлить бетоном. Ну и укрепление остального.

На кадрах с квадрокоптера открывается живописный зимний пейзаж. Река Большая Осиновка укрыта снегом. А еще два месяца назад по ней шагали экскаваторы. Расчистка рек обязательна при подготовке к паводку. Десятилетиями в русле скапливались валуны, деревья. Много мусора нанесло и прошлогодним наводнением.

Дмитрий МЫШКИН, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Здесь был хаос после наводнения. Навал бревен, глыб, оторванных с вершин, нанос грунта. Мы вычищали русло. Мы русло планировали. Мы расширяли и углубляли русло. С обеих сторон делали подпорные насыпи, чтобы русло не выходило из своих берегов.

Андрей ДОЛЖИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ БАЙКАЛЬСКОГО МО:

Самое страшное место, которое мы защищали совместно с МЧС, — это район 202-204 домов на Гагарина, где река фактически вошла в город. Мы сегодня всю эту смесь, которую вытащила река, вернули полностью в габарит и сделали отсыпку в 40 метров. То есть мы защитили город.

Большая и Малая Осиновка, Бабха, Солзан и Харлахта — русла этих рек теперь безопасны. Работы на них вели по поручению главы региона Игоря Кобзева. На расчистку рек и обводных каналов направили более 90 миллионов рублей.



