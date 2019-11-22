В Шелеховском районе появятся специальные датчики для контроля экологической обстановки

В Шелеховском районе появятся специальные датчики для контроля экологической обстановки

22.11.19

В Шелеховском районе готовят к запуску программу «Безопасный город». Там установят четыре специальных датчика, которые должны вести мониторинг воздуха на содержание вредных веществ и контролировать уровень воды в реках. Сегодня пробы воздуха в Шелеховском районе берут специалисты центра по мониторингу окружающей среды иркутской метеорологической станции. Посты стационарного контроля установлены в 4 микрорайоне и на Комсомольском бульваре. Новые приборы учета будут дополнительным, а возможно, и основным рычагом воздействия на загрязняющие воздух предприятия.

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