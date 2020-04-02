В шелеховском обсерваторе на карантине находятся более 100 человек

С пляжей Таиланда в комнаты обсерватора. Более ста человек провели сегодня ночь в непривычном месте. Их сразу после прилета в Иркутск доставили в Шелехов на карантин.

«Добро пожаловать!». Этот плакат, приглашающий гостей в бывший санаторий «Металлург», теперь смотрится несколько грустно. Особенно под охраной ОМОНа. Сейчас здесь обсерватор. Место, где на карантине находятся люди, прилетевшие накануне из Таиланда.

Кроме жителей Прибайкалья, рейсом с Пхукета прилетели транзитные пассажиры. 17 человек. Это жители Москвы, Салехарда, Якутии. В Иркутске их ждала пересадка на самолеты до дома. Но возвращение откладывается. И ближайшие две недели они точно проведут за этим двухметровым бетонным забором реабилитационного центра «Шелеховский».

На территорию никого не пускают, в том числе журналистов. Известно, что всем пассажирам сделали тест на коронавирус. Сейчас ждут результаты. Повторный в любом случае надо провести через 10 дней. Все это время покидать территорию нельзя. Все это согласно постановлению главного санитарного врача России. Оно вступило в силу накануне, как раз тогда, когда и вернулся рейс из Пхукета в Иркутск. Всех пассажиров разместили в двух- и трехместных номерах.

Валентина ВОБЛИКОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Безусловно, здесь неидеальные условия. Это не Таиланд, не пятизвездочный отель. Это у каждого отдельная комната. Продукты питания приносят в комнату. Да, здесь есть великолепная столовая. Красивая, современная, но этого нельзя допустить. То есть максимальная тема разобщения.

Кстати, все в том же распоряжении есть вот такая строчка: «Прибывших в аэропорты столицы и проживающих в Москве и Московской области можно изолировать в домашних условиях. Проживающих в других регионах страны только в условиях обсерватора». Возможно, этот факт позволит отпустить жителей Прибайкалья на самоизоляцию. Но только при условии предоставления ими гарантий, что жить все это время они будут в частных домах или дачах.



