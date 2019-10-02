В Шелехове высадили сосновую аллею

Восстановить сибирский лес. В рамках экологического проекта «Под зеленым крылом» в Иркутской области посадили 500 тысяч деревьев. А завершилась акция созданием сосновой аллеи в Шелехове. Какие еще экологические проекты действуют в регионе, расскажем далее.

Как известно, одна из целей жизни человека – посадить дерево. И лучше, если это будет целая аллея из 150 саженцев. Именно столько сосен украсят бывший пустырь в Шелехове. Место посадки выбрано неслучайно. Рядом строится жилой микрорайон. Теперь у его жителей будет полноценная сосновая аллея.

На участке уже скошена трава и выкопаны лунки. Каждая глубиной 80 сантиметров. Почти 7 метров расстояние между ямками, чтобы деревья росли свободно. Аллея 5-летних сосен в Шелехове — заключительный этап экологического проекта «Под зеленым крылом». С момента его начала в Красноярском крае и Иркутской области посадили более сотни гектаров нового леса. Всего около миллиона молодых сосен.

Елена БЕЗДЕНЕЖНЫХ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ по РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «РУСАЛ»: Сосна — дерево, которое привычно для данного ландшафта. Вырастет быстрее, вырастет красивым. И, вы знаете, под соснами создается очень хороший микроклимат для лис, которые здесь живут, для остальных животных.

В Иркутской области восстановление лесов особенно актуально после ежегодных пожаров. В регионе реализуют проект «Сохранение лесов», он входит в состав национального проекта «Экология». Цель – к 2024 году обеспечить Иркутскую область 100-процентным балансом между вырубкой и восстановлением леса. Задача сложная, но выполнимая.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это реальная задача, исходя из тех темпов, которые мы уже набрали по лесовосстановлению. Вот вы себе представьте, что в год мы высаживаем восемь тонн семян. Но такого количества саженцев, семян, которые сейчас высаживаем, никогда не было в истории последнего времени в России. Но мы вполне способны увеличить их в несколько раз. И эти темпы набираем каждый год, и это вполне реальная вещь, чтобы через пять лет мы такое количество высаживали.

Как подчеркивают в правительстве Иркутской области, мероприятия по восстановлению сибирских лесов должны быть регулярными.