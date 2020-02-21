В Шелехове решают вопрос о размере процентной ставки налога на имущество

«Кто из депутатов думы города хочет сделать нашу жизнь дороже?» Баннер с такой надписью увидели жители Шелехова накануне утром. Уже к вечеру его сменили на другой. С фамилиями тех народных избранников, кто, по мнению автора, проголосовал за удорожание жизни. Наши зрители обратились с просьбой разобраться в чем суть? Оказалось, на заседании думы решали важный вопрос: какой будет процентная ставка налога на имущество. Для физлиц ее утвердили, а вот с коммерческой недвижимостью оказалось все не так просто.

В администрации Шелехова шумно. В коридорах предстоящие нововведения обсуждали предприниматели. От депутатского решения зависит, какой налог будут платить бизнесмены. С заседания думы их удалили, оно проходило в закрытом режиме. Как нам объяснили, в целях безопасности.

Галина УСТЬЯНОВА, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ШЕЛЕХОВА: Многие депутаты оказались под давлением. Вы знаете, вернулись в 90-е. Вывешены были баннеры, угрожали членам семьи. Так нельзя. Нужно было пойти на альтернативу. Это самое лучшее для всех предпринимателей.

Спор вокруг процентной ставки налога на имущество. С 1 января 2020 года в России сумму выплат рассчитывают от кадастровой стоимости. В каждом муниципалитете она своя. Потому и размер ставки устанавливают на местах. В Шелехове озвучили два варианта. Первый по иркутской схеме: до 500 квадратных метров не облагаются налогом, свыше 500 — ставка 0,2%. В противовес им второй: до 500 квадратов — 0,1%, свыше 500 — 0,2%, больше 1000 — 0,3%.

Елена ЕФАНОВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Я считаю, что это небольшая градация и совершенно понятная. При ставке 0,1 я буду платить, например, 5800. Я считаю, что это разумные деньги. Это платеж один раз в год. 500 рублей в месяц — это реальная цена, которую сегодня можно заплатить в бюджет. Константин БЕЛЯКОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Небольшая сумма, она вырастает в прогрессии. Никто до конца не хочет подсчитать, сколько обходится то или иное содержание бизнеса. Все говорят, что не страшно рубль заплатить сегодня, но никто не говорит, сколько придется заплатить завтра. Мы понимаем, что идет удорожание жизни. Вводится новое налогообложение. У нас есть опасения.

У каждой стороны свои весомые аргументы. Одни говорят, что обнуление ставки недопустимо, потому что налоги — это средства на ровные дороги, комфортные городские пространства, уличное освещение. Вторые голосуют за то, что бизнес надо поддерживать. Ведь любая дополнительная финансовая нагрузка на предпринимателей неизбежно сказывается на росте цен.

Марина КОМАРОВА, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ШЕЛЕХОВА: Бремя давит все сильнее. И мы, ну я думаю, наверное, здесь должны по-человечески поступить. Ведь если мы на них повесим все эти выплаты, они всю эту стоимость заложат в стоимость услуг, товаров. И мы же с вами платим за все за это. Ну, неужели это не очевидно?

Решения по новой ставке городская дума так и не приняла. Поэтому пока в Шелехове она в размере 2%. Платить налог начнут только со следующего года. И у депутатов до ноября есть время найти компромиссное решение.