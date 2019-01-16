В селе Хомутово Иркутского района возводят новую школу

Успеют ли строители к началу следующего учебного года? И как еще в регионе решают проблемы с нехваткой мест в общеобразовательных учреждениях?

Раиса ПАРФЕНТЬЕВА, Диана БУХАРОВА, УЧЕНИЦЫ 9 КЛАССА ХОМУТОВСКОЙ СОШ № 1 Титр: Мы любим нашу школу, но сейчас очень мало кабинетов, консультации проходят в коридорах, ничего не хватает толком. Хочется школу, чтобы поскорее построили. Школа будет просторная, будет хорошая раздевалка в спортзале.

Им не хватает простора. И самых простых человеческих условий, например теплого туалета. Пока здесь уборные только на улице. А еще переполненные классы и большие надежды на эту масштабную стройку. Сегодня с проверкой в Хомутово приехали председатель правительства области и мэр Иркутского района. По типовому проекту здесь возводят здание из восьми блоков. В нем, кроме кабинетов, будут спортзал, столовая и собственная котельная. Школу на 725 мест не просто ждут, в ней остро нуждаются.

Ольга РОМАНОВА, ДИРЕКТОР ХОМУТОВСКОЙ СОШ № 1 Титр: Эта школа рассчитана у нас на 190 мест, обучается 570. Сегодня, по нашим подсчетам, мы должны будем принять более 130 первоклассников, а сможем посадить только два класса в количестве 48. То есть проблема очень огромная перед нами встанет. Наверняка школа пойдет в три смены, чего бы не хотелось.

Вот только к 1 сентября сдать школу точно не успеют. Строительство рассчитано на 4 года, но подрядчик обещает справиться к концу 2019-го. Из районного, областного и федерального бюджетов на новую школу потратят 680 миллионов рублей.

А в деревне Турская есть только малокомплектная начальная школа, в ней учатся 18 человек. Летом здесь заменили фундамент, утеплили стены, провели горячее и холодное водоснабжение, обустроили столовую и теплые туалеты. А в соседней деревне Галки к начальной школе пристроили еще и спортзал. Этому учебному заведению без малого сотня лет. В 1927 году под школу приспособили амбар.

Наталья ПИСКУНОВА, УЧИТЕЛЬ ГАЛКИНСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Ну конечно, детям очень нравится, о чем вы говорите. В каждом классе теперь раковина, можно руки помыть, не надо бегать куда-то далеко, все находится в одном помещении.

2018 стал годом перемен для школ Иркутского района. В этом году темпы снижать не намерены.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: В 2018 году мы начали в Иркутском районе строить три школы и в 2018 же году запустили две школы — в Молодежном и Горячем Ключе. В 2018 также стали строить в Хомутово, Луговом и Грановщине. Темпы идут нормальные. Это благодаря, конечно, губернатору и нашему правительству.

Строительство и ремонт школ — часть большого пятилетнего плана развития Иркутской области.