В Приангарье шесть региональных психоневрологических диспансеров войдут в состав областного

Большое слияние. Сразу шесть психоневрологических диспансеров в нашем регионе хотят присоединить к областному. И если в тех территориях, которые находятся рядом с Иркутском, это никаких нареканий не вызывает, то в отдаленных населенных пунктах могут возникнуть трудности.

Оценить степень опьянения пациента за считанные минуты. Фельдшер усть-ордынского отделения областного психоневрологического диспансера Любовь Хитуева с новой техникой уже освоилась. Здесь появились сразу два современных аппарата. Второй помогает обнаружить наркотики в организме.

Любовь ХИТУЕВА, ФЕЛЬДШЕР КАБИНЕТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Мы сразу же тут вбиваем, раньше все это увозилось в город, а теперь в течение 15-20 минут у нас есть результат, он сразу выдается. А раньше ждали по 10 дней.

Это приобретение, как и свежий ремонт, который до сих пор идет в некоторых палатах, — следствие реорганизации медучреждения. Теперь Усть-Ордынский психоневрологический диспансер — структурное подразделение диспансера областного. О работе учреждения главный врач Игорь Алехин рассказывает председателю Законодательного собрания Сергею Соколу.

Игорь АЛЕХИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: То финансирование, которое выделяется, оно покрывает наши потребности. Можно посмотреть, это ремонт, который мы сделали в октябре-декабре прошлого года. Дополнительно в этом году еще финансирование получим и в этом году мы продолжим.

Отделению, которое находится в 60 км от областного центра, слияние пошло на пользу. Чего не скажешь о других территориях. В состав областного психоневрологического диспансера планируется включить еще шесть крупных подразделений: в Братске, Усть-Илимске, Черемхово, Тулуне, Ангарске и Усолье-Сибирском.

Александр ГАСЬКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ о ЗДРАВООХРАНЕНИИ и СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ): Когда близлежащие города — да, это можно. Но когда Усть-Илимск, Братск? Речь идет о сокращении 2700 должностей! И коллеги постоянно в поездках будут. Когда диспансер, главный врач есть на территории, населению решать проблемы лучше, ближе.

Эти задачи предполагалось рассмотреть на профильном комитете областного парламента, но сразу после выезда депутатов на место региональный минздрав начал вносить в свои планы коррективы. Этот вопрос остается на контроле Законодательного собрания. Что же касается отделения в Усть-Орде, несмотря на улучшение материально-технической базы, врачи и пациенты не оставляют мечты о новом здании.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЕДИНАЯ РОССИЯ): Мы будем держать это на контроле, мы считаем, что это одна из важнейших проблем, которыми мы должны заниматься в Законодательном собрании. В Иркутской области должно быть достойное здравоохранение, у нас есть все для того, чтобы это обеспечить. У нас профицит 14 млрд, эти деньги остались на счетах мертвым грузом.

А пока пациентов продолжают принимать в деревянном здании бывшей детской библиотеки. Ежегодно тут обслуживают около 10 тысяч человек не только из Эхирит-Булагатского района, но и из соседних: Баяндаевского, Ольхонского, Жигаловского и Качугского.