В Приангарье открыли еще две ледовые переправы

Это дорога длиною 500 метров вблизи города Бодайбо через реку Витим до лагеря «Звездочка» и переправа через Ангару в населенном пункте Игжей Усть-Удинского района. Экспертная комиссия провела контрольную проверку, в ходе которой препятствий к открытию трассы не выявила. Средняя толщина льда в месте переправы соответствует необходимым нормам. Инспекторы ГИМС проводят постоянные проверки безопасной эксплуатации всех официальных ледовых дорог, отслеживают изменения толщины и структуры льда. При необходимости производят искусственное наращивание ледового покрытия.