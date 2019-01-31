В Приангарье открыли еще две ледовые переправы
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В Приангарье открыли еще две ледовые переправы

31.01.19

Это дорога длиною 500 метров вблизи города Бодайбо через реку Витим до лагеря «Звездочка» и переправа через Ангару в населенном пункте Игжей Усть-Удинского района. Экспертная комиссия провела контрольную проверку, в ходе которой препятствий к открытию трассы не выявила. Средняя толщина льда в месте переправы соответствует необходимым нормам. Инспекторы ГИМС проводят постоянные проверки безопасной эксплуатации всех официальных ледовых дорог, отслеживают изменения толщины и структуры льда. При необходимости производят искусственное наращивание ледового покрытия.

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