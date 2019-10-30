От их работы зависела общая Победа. В поселке Качуг открыли мемориальные доски ветеранам Великой Отечественной войны — связистам. О том, как чтят своих героев на малой родине, наш следующей материал.

В каждом городе есть свои герои. В каждом уголке нашей страны есть люди, которыми мы можем и должны гордиться. В поселке Качуг увековечили память людей, которые во время Великой Отечественной войны обеспечивали связь между нашими войсками. Переоценить важность этой работы трудно. Ведь это тоже часть нашей общей Победы. Часто от оперативности передачи информации зависел исход целых сражений и войны в целом.

Михаил ЩАПОВ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ: Сегодня мы чествуем наших земляков, которые внесли огромный вклад в Победу и отдали многие годы жизни этому большому и значимому делу, связывая людей. К сожалению, все меньше ветеранов боевых действий остаются с нами, но человек жив, пока жива его память.

В память о четырех почетных жителях Качуга, которые прожили свою жизнь, обеспечивая связь между людьми, на здании почты установили четыре мемориальные доски сотрудникам связи — участникам Великой Отечественной войны. От секретных шифровок до приятных подарков на день рождения в мирное время — все это проходило через их руки. Федор Егорович Чулин, Александр Максимович Большедворский, Иннокентий Филиппович Горохов и Анна Афанасьевна Первовласенко. На празднике присутствовала дочь одной из тех, чье лицо на долгие годы останется в памяти жителей Качуга.

Ирина СТЕНИКОВА: Работала, добросовестный человек, честный, всякие благодарности и подарки и участница соцсоревнований. В общем, прожила нормальную жизнь. Будут люди приходить и будут знать, что работал такой человек.

А позже была встреча активных жителей — ветеранов, почетных граждан — с Михаилом Щаповым. Депутат Государственной Думы отчитался о проделанной работе перед своими избирателями. Люди задали все интересующие их вопросы, поделились проблемами и вместе искали решение и строили планы на будущее.