В Осинском районе ввели уроки татарского языка

Говорить на родном языке. В Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского округа ввели уроки татарского языка. Дети изучают слова, грамматику и национальную культуру. Как проходят уроки и какие еще национальные языки преподают в округе?

Для этих ребят урок проходит сразу на двух языках. Тема занятия — счет на татарском. Материал непростой: нужно не только запомнить написание чисел, но и знать их правильное произношение. Научиться говорить на национальном языке хотят все ученики. Ведь у каждого в родне есть чистокровные татары.

Сергей ЧАСОВНИКОВ, УЧЕНИК ОСИНСКОЙ ШКОЛЫ №1: Дедушка и мама. Дедушка полностью понимает и знает татарский язык. Я хочу полностью понимать, что он говорит. Хочу с ним общаться на татарском языке. Я пою на татарском языке, мне нравится это делать.

На уроки приходят не только дети татарской национальности. Есть русские и буряты. После изучения слов ученики перейдут к грамматике и словообразованию. Пока занятия проводят в форме факультативов. Чтобы преподавать татарский, учителя — носители языка — пройдут курсы повышения квалификации.

Нина ГИМАЗОВА, ДИРЕКТОР ОСИНСКОЙ ШКОЛЫ №1: Это не филологи. Это учителя, просто носители языка. Сейчас будем проходить курсы дистанционно. Нас обеспечили учебной литературой, художественной литературой. Журналы нам отправили, чему мы очень рады. И аудиозаписи. Все это сейчас применяется на занятиях.

Изучать татарский язык в Осинском районе начали с октября. В будущем дети смогут поехать в Татарстан, чтобы поучаствовать в языковых олимпиадах или посетить этнические лагеря. Так они быстрее освоят язык.

Виктор МАНТЫКОВ, МЭР ОСИНСКОГО РАЙОНА: Я ставлю задачу такую, чтобы наши дети группами могли выезжать в Татарстан, окунаться в среду татарского языка, культуру. Татары — сильный народ, который мог бы показать пример всем остальным народам, как нужно любить и развивать свой родной язык.

Создание условий для сохранения родных языков — основная задача для администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. Сейчас на его территории проживают более 80 народностей. И в каждом районе вводят изучение языков малочисленных народов.

Вероника ХАРБАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ по НАЦИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКАМ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Как предмет изучается польский язык в селе Вершина Боханского района. Как кружок изучают в Баяндаевском районе белорусский язык, в детском саду и в селе Тургеневка в школе изучают белорусский язык. Такое отношение к своему языку, я считаю, нужно для всех народностей.

В Осинском районе живут около тысячи татар. С начала учебного года в 7 школах более ста детей начали изучать свой национальный язык. А на днях татарский стали преподавать и в детских садах.