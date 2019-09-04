В обсерватории в Тункинской долине установят 272 новые антенны

Иркутские ученые будут знать о Солнце еще больше! Уникальная радиоастрофизическая лаборатория в Бадарах в Тункинской долине расширяется. Там устанавливают новые антенны. И впервые журналистам показали сердце обсерватории, куда имеют допуск лишь некоторые сотрудники.

Это не кадры «Секретных материалов». Это уникальное место для работы ученых радиоастрофизиков в Тункинской долине. Расположено рядом с популярным курортным поселком Аршан. 25 километров по проселочной дороге — и вот он, захватывающий вид сверху: 256 антенн, которые получают всю информацию о Солнце.

Такой солнечный день в этой местности не случаен. Радиоастрофизическая обсерватория, которая расположена в Бадарах, находится в низине. И здесь больше всего солнечных дней во всей России, более 300 в году.

Подобных обсерваторий больше нет нигде. Данными, которые получают с помощью этих антенн, пользуются ученые со всего мира. Особенно активно японцы и китайцы. Им выделяют так называемое наблюдательное время, когда специалисты по Солнцу могут получить как открытые в общем доступе данные, так и закрытые. Но скоро информации для ученых станет еще больше. Сейчас в обсерватории идет работа по установке 272 антенн. Первая партия поступит в октябре. Строители уже готовят фундамент под оборудование. Особенность местности — а это сейсмичность в 9 баллов — диктует свои условия.

Здесь же построят и новые здания для персонала. Соблюдая условия сейсмичности, одноэтажные. Специалистов, которые будут обслуживать более 500 антенн, потребуется в разы больше, чем сейчас. А сегодня их около 10. Это научные сотрудники, инженеры. Живут здесь по 1-2 недели. Ведут ежедневный и непрерывный мониторинг Солнца. Здесь, в центральном зале, установлены компьютеры, куда стекается вся информация о работающих антеннах. Их поломка мгновенно фиксируется. Антенну необходимо ввести в строй как можно быстрее.

А вот под землей журналистам разрешили снимать впервые. Это фактически сердце обсерватории. В каждую сторону уходят тоннели. Их здесь, в цоколе под основным центром, 4, протяжность каждого 622 метра. И еще интересная особенность: всегда один температурный режим. Это необходимо для корректных данных.

Алексей ГУБИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ МОНИТОРИНГА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СО РАН: Так как антенны сориентированы по концам света, то они и обозначены таким образом. А еще когда долго здесь находишься, то забываешь, где какая сторона, и для удобства сотрудников тоже это все подписали.

Масштабные работы запланированы до 2021 года. На них потратят 2 миллиарда рублей. И как результат — радиотелескоп станет радиогелеографом. А это значит, качество собираемой информации о единственной звезде Солнечной системы станет намного выше.

Сергей ОЛЕМСКОЙ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по НАУКЕ ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СО РАН: Это колоссальная ответственность, это и развитие науки в области Солнца, астрофизики. Новые результаты позволят не только пополнить фундаментальный, но и прикладной аспект, начиная от трехмерного изображения Солнца до прикладных явлений.

Кстати, интересна обсерватория не только ученым. Сюда приезжают и туристы. Фотоснимки рядом с антеннами на фоне гор Восточного Саяна никого не оставят равнодушными.