В музее «Тальцы» воссоздают Троицкий комплекс

Как служили священники прошлых столетий и в каких интерьерах они жили? В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» детально воссоздают Троицкий комплекс с богадельней, домом причта и, конечно, храмом. Два года назад строители приступили к работам, и сейчас уже можно оценить результат.

Святая святых, Троицкий храм завершают возводить в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». На колокольню установили колокола, привели в порядок фасад и стены. Здание не новодел, а оригинал, который сохранил свою уникальность сквозь века. Расположена экспозиция на Московском тракте. В Троицком храме воссоздали интерьер алтаря с точностью до мельчайших деталей.

Елена КОЛГАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по НАУКЕ АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Мы воссоздали интерьер алтаря, все работы были согласованы с иркутской епархией. Здесь представлен престол, жертвенник, по старым образцам воссоздан семисвечник, архиерейское кресло. Несмотря на то, что это не кафедральный собор, но и в обычных приходских церквях такие кресла бытовали. Также по нашему заказу изготовили облачения для престола и жертвенника.

Каждый цвет облачения соответствует празднику. Красный для пасхи, белый — господские праздники, голубой для праздников богородицы, желтый знаменует святителей, пророков. А в остальные дни престол и жертвенник будут покрыты зеленым облачением, так как храм в «Тальцах» назван в честь Троицы.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Троицкий комплекс будет состоять из самой Троицкой церкви, которая готова. За мной вы видите богадельню, к Новому году ее закончат. Нам останется только дом причта, мы планируем к маю его поставить, и уже на троицу Троицкий комплекс мы думаем освятить.

Экспозицию освятят 7 июня, в день святой Троицы. После церковного обряда входить в алтарь будет запрещено. А посещать зону Московского тракта гости смогут в конце августа 2020 года.