В микрорайоне Стрижи Иркутского района построят детский сад и школу

Построить образовательные учреждения при помощи частно-государственного партнерства. Микрорайон Стрижи в Иркутском районе сейчас пользуется большой популярностью. Там проживают молодые семьи, поэтому возникла необходимость именно в строительстве детского сада и школы. Когда начнут реализовывать проект и почему Стрижи привлекательны для жителей Иркутского района, выясняли наши корреспонденты.

Школу на 550 мест и детский сад на 220 совсем скоро начнут строить. Компания «Восток Центр Иркутск» совместно с администрацией Иркутского района заключили частно-государственное партнерство для возведения этих соцобъектов.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Здесь школы только города, город и муниципалитет соединяются, садик один есть, но этого мало. На 140 мест ходит больше. Поэтому необходимость сама назрела, что нужно делать второй садик.

В 2013 году на месте этого жилого квартала не было ничего. С начала строительства, помимо, естественно, самих многоэтажек, здесь создали настоящее место притяжения. Теперь жители гуляют с колясками по пешеходным тропинкам, дети резвятся в игровой зоне. А для каждого возраста свои активности. Разделение на зоны отдыха — идея застройщиков.

Михаил СИГАЛ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК»: Мы сразу для себя определили, что этот комплекс хотим сделать необычным. И, строя его, мы реализовывали не просто квартиры, планировки и стоимость, мы сразу стремились создать здесь инфраструктуру. И, скажем так, она соответствует всем современным тенденциям, которые есть в урбанистике и градостроительстве.

Детский городок, воркауты, спортивные и танцевальные площадки, архитектурные формы — это малая часть того, что есть в этом дворе. Придомовая территория превратилась в настоящее общественное пространство, сюда приезжают даже жители из поселков Байкальского тракта. В своем роде этот двор можно назвать уникальным.

Евгений КУЗНЕЦОВ, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА СТРИЖИ: Мы думали, что все это останется на бумаге, что это только проект, а когда мы участвовали в посадке деревьев, все это начиналось с семейного сада, и потом все начало нарастать, и просто приезжают из разных районов, а мы хвастаемся своим двором.

Жители микрорайона настолько полюбили свою придомовую территорию и гордятся тем, что живут именно здесь, что решили участвовать в областном конкурсе на лучший двор 2019 года.

Артем МАЛЫШЕВ, ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: К нам обратились жители нашего жилого комплекса с инициативой иметь лучший двор. Приготовления в полном объеме идут и идут к завершению. На сегодняшний день, как вы видите, двор готов абсолютно для участия в конкурсе «Лучший двор Иркутской области».

Вечером жители окрестных домов и даже соседних микрорайонов собрались на закрытие первого музыкального фестиваля. Все лето во дворе выступали артисты и творческие коллективы. Теперь проводить такие мероприятия для детей и взрослых в Стрижах планируют традиционно.