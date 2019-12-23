В Киренске восстановили обрушившийся мост

Напомним, ЧП в северном городе произошло в начале декабря. Мост через реку Макаровка рухнул из-за тяжелого лесовоза. Водитель не выполнил требования по ограничению проезда и пустил машину весом в 60 тонн по мосту, который может выдержать только 20. В итоге строение не выдержало и упало. Филиал «Мостостроительный» дорожной службы Иркутской области мост восстановил буквально за 10 дней. Сутки ушли на демонтаж старого полотна, девять — на возведение новой конструкции. Сейчас движение по мосту через реку Макаровка осуществляется в полном объеме. Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32 метра из конструкций среднего автодорожного разборного моста. Пролет установили на уже существующие опоры.

Анатолий ТКАЧ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ» АО «ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»: Опора осталась старая, ширина шесть метров. И мы не можем сейчас поставить три блок-секции, чтобы с ними никакой такой аварии не повторилось. Дирекция, конечно, наша запроектировала, уже в планах есть, что мы в 2021 году этот мост будем строить бетонный, капитальный, и мы эту проблему снимем.