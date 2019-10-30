В Качугской районной больнице внедряют удобную логистику для пациентов и врачей

Современные решения в аварийном здании. В Качугской районной больнице 1926 года постройки молодой коллектив специалистов разрабатывает и внедряет удобную логистику для пациентов и врачей. Это попытка сделать все, чтобы медицина стала ближе, проще и понятнее.

Регистратуру, можно сказать, расформировали. Чаще всего регистратор — это человек, который делает все. Записывает на прием, анализы, исследования. Отвечает на звонки, выдает и даже разносит больничные карты. Здесь звонки принимает кол-центр, карты хранятся в специальном картохранилище. А пациентов разделяют на отдельные потоки.

Анна КАШЕВАРОВА, ОПЕРАТОР ЭВМ ОГБУЗ «КАЧУГСКАЯ РБ»: Первый талон — это талон по записи, то есть когда записывается пациент, мы ему выдаем талончик на конкретное время. Второй талон — это красный, это экстренный. Он дается по экстренным показаниям. Если с грудным ребенком и при температуре.

Если человек, например, получил красный талон в регистратуре, то, приходя в очередь, он автоматически избегает тех неудобных, скандальных, а иногда доходящих до драки ситуаций, когда человек пытается попасть к врачу без очереди. Это сразу решает несколько проблем и сохраняет нервную систему многим людям. Еще есть желтый и зеленый талоны, которые выдают в соответствии с ситуацией. Кроме того, в поликлинике провели ротацию кабинетов, а некоторые объединили вовсе.

Например, кабинет медицинской профилактики, где буквально за полчаса человек может получить справку на права или на получение оружия. Если раньше пациент должен был оплатить услуги в кассе, подписать договор у юриста, потом пройти всех специалистов, которые располагаются каждый в своем кабинете, успеть сбегать к главврачу, чтобы поставить печать, то теперь люди получили возможность получить все услуги в одном кабинете. Кассовый аппарат, возможность распечатать и подписать договор, а также все специалисты собраны в одном кабинете.

Все эти изменения в простой сельской поликлинике стали возможны благодаря коллективу. В отдельном кабинете собрались люди, которые активно занимаются логистикой в медицинском учреждении. Составляют планы, пишут листы проблем и задач. Решают, думают и предлагают, как сделать так, чтобы поход в поликлинику не становился для человека проблемой.

Александр ФЕДОСЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГБУЗ «КАЧУГСКАЯ РБ»: Президент обратил внимание, что все-таки в наших медицинских учреждениях необходимо внедрить бережливые технологии. И в моем учреждении это получилось благодаря моему коллективу. В дальнейшем мы планируем перейти к бережливому стационару и еще большей оптимизации, чтобы все-таки медицина была ближе для людей конкретно нашего района.

Сейчас качугская поликлиника располагается в здании, которое построили почти 100 лет назад. Больница рассыпается прямо на глазах. Более того, медотделения располагаются в нескольких здания на большой территории. На сегодняшний день заканчивается проектирование нового здания, и там специалисты уже предусмотрели всю логистику бережливого производства.