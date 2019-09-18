Родители бьют тревогу. В Иркутском районе месячная оплата за детский сад резко повысилась — на 50%. Об этом людям сообщили накануне. Многие оказались не готовы к таким изменениям.

Мамы и папы — жители Иркутского района — сегодня собрались на стихийный митинг. Тема животрепещущая. Накануне люди узнали, что плата за детский сад с 1 октября повысится почти на 50%. Было две двести в месяц — станет три триста. И это без учета дополнительных расходов. Многие семьи многодетные, им такое повышение просто не по карману.

Главный вопрос — с чем связано такое резкое подорожание? Ведь в том же Иркутске стоимость места на одного ребенка не больше двух тысяч рублей. Неравнодушные жители собрались возле детского сада в поселке Грановщина. Рассчитывали, может, здесь им объяснят ситуацию. Однако к приходу людей калитку закрыли.

Екатерина ХОДЬКО, ЖИТЕЛЬНИЦА с. ХОМУТОВО: Оплата очень большая. У меня, допустим, один из родителей – инвалид первой группы. Мне тоже тяжело будет оплачивать. Вот звонили сейчас. Девушка Светлана звонила у нас в администрацию. И в управление звонили. Одни отправляют в одну инстанцию, другие – в другую. И друг на друга. В футбол играем. Никто ничего нам не разъясняет.

Как пояснили в администрации района, такое повышение связано с необходимостью обеспечения детей полноценным питанием. Именно на закупку продуктов направляют деньги родителей. Содержание детсадов оплачивает бюджет района, как и зарплату сотрудникам. Скоро цена повысится во всех садах области, а в Иркутском районе еще попытались снизить планку.

Роман ЗАРИПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА: В июле постановлением министерства образования Иркутской области максимальный тариф родительской платы утвержден в сумме около 3,5 тысяч рублей. Специалисты администрации по поручению мэра Иркутского района провели все необходимые расчеты. Было решено, что назначать максимальную оплату нецелесообразно.

Сейчас жители собирают подписи в прокуратуру.