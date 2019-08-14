В Хрустальном Парке Иркутского района возводят детский сад на 110 мест

Территория будет развиваться комплексно. В микрорайоне Хрустальный Парк, что недалеко от Новой Лисихи, началось строительство муниципального детского сада. Ходить в него смогут 110 маленьких жителей Иркутского района. Однако это не закроет все потребности.

Вероника вместе с мамой Аленой жителями микрорайона Хрустальный Парк стали недавно. Переехали из города. Пока папа на работе, гуляют на улице, заодно наблюдая за началом строительства детского сада. Именно туда и должна отправиться девочка. По мнению взрослых, кроме доступности, важны и другие критерии.

Алена БАБАК, ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА: Чистота, естественно. Питание хорошее. Воспитатели. Большинство зависит от коллектива, от воспитателей, от их отношения к детям.

А еще здесь по плану будут бассейн, музыкальный и спортивные залы, а также несколько групп на 110 детей. Стоимость проекта 146 миллионов рублей. Из них на этот год выделено чуть более 30%. Свои двери учреждение должно открыть в сентябре 2020 года. Но есть варианты ускорить процесс.

Павел ТАЮРСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: В настоящее время администрацией предпринимаются усилия о перераспределении бюджетных средств, в том числе и федеральных, на этот год. И если это произойдет, то детский садик будет завершен в 2019 году.

В микрорайоне будут жить 7,5 тысяч жителей, поэтому здесь необходимы еще один детский сад и школа. Их строительство уже запланировано. Побывавший на объекте мэр Леонид Фролов отметил, что Иркутский район быстро развивается, поэтому нуждается в социальных объектах. Например, сейчас требуются 24 дошкольных учреждения.

Леонид ФРОЛОВ, МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Работаем над этой темой, чтобы строительство шло в каждом муниципалитете. Ведь каждый из них сейчас перегружен детьми. У нас на подвозах сейчас 8 тысяч детей. Это только по школам. Да и по садикам у нас очень большая плотность.

В этом году намечено открытие детского сада в Юго-Западном. Строительство новых запланировано в Большой Речке, Ревякина, Усть-Куде. Готовы проекты для Дзержинска, микрорайона Березовый, в Стрижах и деревне Столбова.