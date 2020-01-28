В Братске создадут предприятие по выращиванию саженцев для лесов Иркутской области

За 2019 год Иркутская область лишилась более 600 тысяч гектаров леса. Это и незаконные рубки, и лесные пожары. Именно поэтому задача, которая стоит перед регионом сейчас, не только защищать насаждения, но и активно их восстанавливать. Для этой цели в Братске решено создать крупное предприятие по выращиванию саженцев для всей области.

Так проходит посев будущих саженцев. В каждую так называемую кассету попадает по два семени сосны. Почва — это торф, который подходит для выращивания деревьев, и песок.

С работой Братского муниципального лесопитомника знакомят главу региона. Здесь активно занимаются лесовосстановлением. Только за прошлый год незаконные рубки и лесные пожары уничтожили 650 тысяч гектаров древесины. Именно поэтому важно не только защищать, но и восстанавливать лес. Игорь Кобзев говорит, что это только первый шаг в масштабной, комплексной работе.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: И лесовосстановление, и предупреждение, и развитие самого производства, и создание экологических систем безопасности. Это план мероприятий, которые в ближайшие 3 года должны выполнить.

Так, на базе Братского лесопитомника предложено создать крупное предприятие, привлечь к этой работе, в том числе, и бизнес. А выращенные саженцы использовать для восстановления леса по всей Иркутской области.

Сергей АНОПРИЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и ЭКОЛОГИИ РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА: Иркутская область — не самый простой регион в теме прохождения пожароопасного периода в 2019 году. Поэтому тема лесовосстановления архиважна. И не только на территории Иркутской области, это все же один из показателей федерального проекта.

Главная задача от главы региона в этом вопросе — к 2024 году достичь 100-процентного результата по воспроизводству лесного богатства Иркутской области.