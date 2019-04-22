Острые вопросы от будущих акул пера. В Братске прошел третий муниципальный фестиваль детских СМИ. Город металлургов претендует на звание молодежной публицистической столицы Иркутской области. В фестивале участвовали более ста юных журналистов из 17 разных школьных редакций.

От начала карьеры к проблеме поддержки молодых учителей и строительства крытого скейт-парка. Интересуют молодежь разные вопросы. Их задают на вступительной пресс-конференции фестиваля с участием мэра Братска. Как поддержать инициативу, увлечь сверстников? Почему в стране стали делать меньше мультфильмов? Будут ли в городе ставить памятник Валентину Распутину? Или вот старые дома.

Судьбу бывшего дома пионеров должны решить его владельцы, говорит мэр. И признает активную молодую журналистку, которая даже не дождалась микрофона, автором самого интересного вопроса.

Алина НОВОСЕЛОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: У меня появился вопрос, мне сказали: «Поднимай руку!». Ну я подняла. Все поднимала, поднимала, меня не спросили. Тут все, вопросы закончились. Ну я всегда так. Встала, говорю: а можно еще вопрос? Мне сказали: «Хорошо, задавай». Я задала вопрос. И за то, что у меня взрослый вопрос, я и победитель.

На фестивале детских СМИ работали пять тематических площадок. Тому, как писать тексты, вести передачи, верстать и выходить в эфир, учили профессиональные журналисты.

Ольга МАЛЮКОВА, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БРАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ: Школа XXI века не может сегодня без средств массовой информации, в школах они существуют и в форме газет, и радиостудий, и телевизионных студий. Конечно, топтаться на месте дети не могут, даже если у них есть педагог, то это, как правило, преподает русский язык, литературу, ну историю, психологи. Поэтому, конечно, и педагогам, и детям нужны помощники, наверное, в лице нас, профессиональных журналистов, в том числе.

Фестиваль прошел третий год подряд. И, чтобы не стоять на месте, в следующем году его предложили развить, сделать областным. Мэр Братска Сергей Серебренников так порадовал юных журналистов.