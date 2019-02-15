В Братске открыли мемориал, посвященный погибшему в Афганистане Андрею Орлову

Чтобы защитить товарищей, братчанин вызвал огонь на себя. Посмертно герой награжден Орденом Красной звезды за мужество. Ему было всего 19 лет. Слава Андрея Орлова увековечена в названии улицы на правом берегу северной столицы региона, также о нем напоминают мемориальные доски на доме, где он жил, и школе, где он учился. Монумент, посвященный Андрею, стал еще одним местом памяти для всех, кому пришлось защищать Родину или провожать на войну близких.

Валентина ОРЛОВА, МАТЬ АНДРЕЯ ОРЛОВА: Так случилось, что, когда провожали его, не думали, что так его будем встречать, как встретили. Когда с отцом делали альбом Андрея, на одной из его фото нашли такие слова: «Удары мерзлых комьев земли над моей головой. Последние звуки из этой жизни. Теперь я в другом мире, но я хочу, чтобы меня помнили». Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, МЭР г. БРАТСКА: Мы знаем, по словам очевидцев, о последнем дне жизни Андрея, мы знаем, что в последнем бою он сделал все правильно и профессионально, как должен сделать каждый военный человек, защищая свой народ. Пусть это место будет местом поклонения, местом памяти для всех нас и уроком, в том числе. Цветы, которые мы будем сюда приносить в этот день, в другие памятные даты, будут напоминанием всем нам, что это был наш с вами соотечественник, был братчанин, который теперь навсегда останется в нашей памяти.

Участие в митинге приняли ветераны интернациональных войн и их близкие, представители администрации города и думы Братска, а также школьники и студенты. После возложения цветов к мемориалу Валентине Орловой, матери героя, передали письмо от командира части. В нем он выразил сочувствие и благодарность родителям солдата, героически погибшего на поле боя.