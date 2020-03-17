В Байкальске чистят обводные каналы

Больше всего опасаются летнего паводка, когда начнутся проливные дожди. Поэтому сегодня важно работать на опережение. Обещают к июлю все успеть. Особое внимание к картам-шламонакопителям БЦБК. Чтобы их обезопасить от возможного селя, сейчас чистят обводные каналы.

Вот так, с ломом и лопатой рабочие проходят метр за метром. Бывает, что сто очистят за день, а иногда за это же время только пятиметровый отрезок. На бетонном основании замерзший глиняный нанос. Его снимать — самое сложное.

Максим КУЗЬМЕНКОВ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА: Это получается земля вперемешку со снегом, со льдом. Тут и деревья попадаются. И мусор попадается. Там вот очень много было. Непорядочные люди какие-то выкинули. Лопат десять сломали точно.

На обводном канале Бабхинского полигона только ручная работа. Пробовали загнать сюда технику — не прошла. Слишком узкий проезд, а по краям растет лес, рубить деревья нельзя. Всего таких каналов три. Их обнаружили случайно при обследовании территорий вокруг карт БЦБК. Построили каналы, видимо, вместе с комбинатом. Сейчас точно не скажешь. Никаких документов на сооружения нет. Но если их привести в порядок, они надежно защитят карты от паводка.

Юрий КУРЕК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА г. БАЙКАЛЬСКА: Сейчас пройдет период, сойдет снег, тогда уже можно будет пройти группой и посмотреть, в каком они состоянии. Где-то выход, где-то подлить бетоном. Ну и укрепление остальное.

А на этом обводном канале работы закончили буквально несколько дней назад. Раскидали снег, очистили дно от мусора и деревьев. Длина канала всего километр. Но эта 1000 метров способна увести беду в сторону.

Я сейчас стою на дне обводного канала десятой карты. Он фактически соединяет две реки. Большая и Малая Осиновки. В случае схода селя весь поток воды придет сюда. Потом вот в эту трубу. А из нее в реку. Это сделано для того, чтобы карты не переполнялись.

На расчистку обводных каналов выделили 12 миллионов рублей. Все работы ведут по поручению главы региона Игоря Кобзева. Паводкоопасный сезон территория встретит подготовленной.



