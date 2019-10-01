В Ангарском районе завершилась областная спартакиада для детей-сирот

Интрига до последней минуты. В Ангарском районе закончилась областная спартакиада для детей-сирот. Несколько дней воспитанники детских домов и интернатов выявляли лучших в разных видах спорта. А победитель в командном зачете определился лишь по дополнительным показателям.

Лесогорск против Шелехова. Последнее время — это, пожалуй, самое сильное противостояние на соревнованиях между командами детских домов и интернатов области. Победителями чаще всего оказываются футболисты из Чунского района. В этот раз большую часть матча была нервная, но нулевая ничья. Пока на последних минутах не случился гол. 1:0 — Лесогорск победил, а команда Шелеховского центра помощи детям, не успев восстановиться морально, уступила еще и в следующем матче. В итоге лишь третье место.

Сергей АБРАМОВ, ИНСТРУКТОР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЦПД г. ШЕЛЕХОВА: Очень тяжелым был четвертьфинал с командой Ленинского района Иркутска, в котором, возможно, отдали все силы, все эмоции. Но в целом можно сказать, что результатом в принципе доволен. Бронзовые призеры, третье место из 14 команд. Я думаю, это хороший результат.

Ну а Лесогорск в матче за первое место с все тем же минимальным счетом 1:0 победил сверстников из Заларинского ЦПД.

Мини-футбол был одной из 7 дисциплин, представленных на областной спартакиаде среди детей-сирот. Соревнования проходили в Ангарском районе.

Анатолий ИЛЬЯШОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЕСОГОРСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА: Она всегда проводится на высоком уровне. И большое спасибо, что вообще проводится. Потому что для таких детей это нужно и полезно. Самое главное — это же социализация, они ждут этого. Они готовятся к ним, не только к этим, но вообще. Это нужно всем. И нам, взрослым, чтобы себя взбодрить. А детям это вообще необходимо.

Кстати, кроме соперников, на площадках участники спартакиады встречались с интересными гостями. Например, известными спортсменами области.

Алексей КОВРИГА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Они все были довольные, очень много им вопросов задавали, рассказывали, фотографировались, то есть вот вчера встреча проходила у нас в течение 2-2,5 часов, дети были довольны, это все им понравилось.

В итоге третье место в командном зачете завоевала команда Братска. А вот дальше произошла сенсация. Лесогорцы — многолетний победитель турнира — и команда социально-реабилитационного центра Заларинского района набрали одинаковое количество баллов. Но первых мест в разных дисциплинах оказалось больше у заларинцев, и этот факт сделал их чемпионами спартакиады.