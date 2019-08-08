С оружием вплавь. В Ангарске завершился отборочный этап чемпионата Росгвардии по военно-прикладным видам спорта. Спортсменам Сибирского федерального округа предстояло проплыть 100 метров в полном боевом обмундировании. Насколько важна физическая подготовка и как военные справились с поставленной задачей?

Медея Кабанова — заслуженный мастер спорта России по плаванию. Звание — прапорщик. Уже второй год она участвует в отборочном этапе чемпионата Росгвардии по военно-прикладным видам спорта. Выступает от команды Новосибирска. Единственной представительнице слабого пола поблажек не дают: плывет стометровку наравне со всеми. Обмундирование весит около 10 килограммов и значительно усложняет заплыв.

Медея КАБАНОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ: Что берцы на поясе, что форма наберет воду, еще автомат сверху. Это постепенно все, пока плывешь, подтапливает. К концу уже совсем низко лежишь под водой. Я знаю, что будет, чего ожидать, поэтому волнуюсь еще сильнее, чем в том году.

Плыть в полном обмундировании — непростая задача даже для профессиональных спортсменов. В воде участникам нельзя останавливаться, иначе экипировка потянет на дно. Справляются не все. С незначительным отрывом Медея пришла второй в своей пятерке. И такой результат – большое достижение.

Стометровый заплыв – самый сложный из 4 этапов отборочных соревнований. До этого спортсмены преодолели кросс на 3 километра, метание гранаты и забег на 400 метров. Все в полной экипировке. Организаторы говорят: чемпионаты не только поддерживают физическую форму спортсменов, но и готовят их к выполнению особо сложных задач.

Валерий ГУТАЕВ, НАЧАЛЬНИК ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ и СПОРТА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Бывают такие ситуации, когда поневоле может оказаться человек в воде в обмундировании при выполнении служебно-боевых задач. И тут не должно быть суеты, спешки, действия должны быть уверенными. Это позволит выжить.

Всего в отборе участвовали 120 спортсменов Сибирского федерального округа. По результатам этапа пять лучших отправятся на II чемпионат Росгвардии по военно-прикладным видам спорта. Он пройдет в октябре в Перми. В нем за первое место поборются сборные федеральных округов, а также команды военных институтов.