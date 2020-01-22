В Ангарске выставили на продажу автовокзал

Купить автостанцию… по объявлению. Такая возможность теперь есть у любого. В Ангарске здание местного автовокзала выставили в интернете на продажу.

Публикация на популярном сайте бесплатных объявлений появилась в новогодние праздники. Здание и землю под ним можно приобрести за 65 миллионов рублей. Площадь нового помещения почти 900 квадратных метров. По словам продавца, все бумаги в порядке. Договоры на обслуживание заключены со всеми коммунальными и ресурсными организациями. Это значит, что вода, свет и отопление есть. Все бы ничего, но именно здесь находится городская автостанция.

От официального комментария на камеру представитель собственника здания автостанции отказался. Но при этом местной газете по телефону сказал следующее: «Объект пользуется популярностью у потенциальных покупателей. Звонят ежедневно. Но пока конкретных договоренностей о продаже нет. Мы рассчитываем, что в ближайшие пару месяцев продажа состоится».

Сейчас автовокзал обеспечивает комфортные условия для сотен пассажиров ежедневно. Здесь останавливается транспорт городских и пригородных маршрутов, дачных направлений. Осуществляются междугородние перевозки. Внутри работает диспетчерский пункт. Кроме этого, в здании есть супермаркет и кафе.

Здание первой автостанции города нефтехимиков снесли пару лет назад. После этого было решено построить новое. Инвестор — частная компания. Местные власти проект поддержали, не потратив на это ни рубля из местного бюджета. Сейчас в администрации Ангарска говорят, что объект имеет высокую социальную значимость. Власть заинтересована в сохранении целевого назначения здания. Однако финансовой возможности для выкупа нет.

Нина ЕВСТАФЬЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Сейчас владелец автостанции предоставляет в аренду помещение организации, которая продает билеты, обслуживает автостанцию. У них есть договор. Соответственно, автостанция будет продаваться с обременением. И все обязательства перейдут к новому владельцу.

При этом в другой части города опять с помощью частного инвестора построен небольшой диспетчерский пункт. Здесь есть касса для продажи билетов, возможность для посадки и высадки пассажиров. Сюда планируют перенаправить часть маршрутов, в том числе пригородных и междугородних.