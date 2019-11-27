Современное оборудование и только натуральное сырье. В Ангарске открылся цех по производству сухого молока. Для Иркутской области это еще одна возможность изготавливать и использовать собственный продукт.

2 часа — столько времени занимает полный производственный цикл. Так цельное пастеризованное молоко становится сухим продуктом. Абсолютно новый цех по переработке автоматизирован. Молоко из специальных баков поступает в вакуумный аппарат, где его сначала сгущают до нужной консистенции, после в сушильной установке испаряют всю влагу и под воздействием высокой температуры просушивают сырье. В месяц здесь смогут перерабатывать порядка 600 тонн молока.

Михаил БАБАСКИН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СХПК «САГААН ГОЛ»: Весь процесс полностью автоматизирован, без человеческого фактора. Мы получаем полноценный продукт, соответствующий всем мировым стандартам и, соответственно, российскому ГОСТу.

Идея открыть собственный цех по производству сухого молока у специалистов предприятия возникла еще в 2015 году. Летом в сельхозкооператив поступает гораздо больший объем сырья, чем в зимнее время. У личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств возникают проблемы с реализацией излишка. Этот продукт скоропортящийся. А сохранить все полезные свойства, использовать для кисломолочных продуктов, а также реализовывать молоко таким способом выгодно.

Инвестпроект обошелся в 100 миллионов рублей. Министерство сельского хозяйства Иркутской области выделило средства, чтобы помочь предприятию в строительстве и оборудовании нового цеха. С 2018 года по поручению губернатора Сергея Левченко максимальный размер одного гранта был увеличен с 10 до 30 миллионов рублей. Грант от региона на такую сумму «Сагаан Гол» получил на развитие материально-технической базы. Кроме того, правительство области возместило предприятию 40% лизинговых платежей.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Конечно, для нашего региона этот проект очень актуален, очень интересен. Во-первых, это создание рабочих мест, ну и второе, это как раз система взаимовыгодной кооперации. С помощью реализации этого проекта мы сможем дополнительно увеличить объем производства и переработать здесь, на этой площадке, 7 тысяч сырого молока в год.

Это крупнейший кооператив, который закупает молоко во всей Иркутской области. Только в этом году, по прогнозам предприятия, приобретут 17,5 тысяч тонн. Из них 7 тысяч пойдут на переработку. Сухое цельное и сухое обезжиренное молоко будут поставлять не только на внутренний рынок, но также продукт планируется отправлять на экспорт.