В Аларском дугане появилась статуя Будды

Они вновь обрели святыню. В Аларском дугане — маленьком буддийском храме, построенном на месте разрушенного дацана, — появилась статуя Будды. Старинное бронзовое изваяние нашли во дворе одного из местных жителей. История, которую иначе как чудом не назовешь, из села Аларь.

Эту историю начал огромный пес Хан. Молодой и очень сильный кавказец буквально роет землю под собой. Прошлым летом вот так он отрыл что-то металлическое. Находку собаки заметил сын хозяина дома Алексей.

Ростислав ЯКУБОВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ с. АЛАРЬ: Вот он мимо шел и увидел: блестит что-то. Нагнулся, вот такое что-то желтое. Вернулся назад, взял отвертку, стал ковырять и выковырял. Почистили так маленько и поставили дома на комод смотреть, что такое.

Это была небольшая статуэтка Будды. И семья Якубовских передала ее в Аларский дуган. Соржо ламе одного взгляда на находку хватило, чтобы понять: перед ним очень редкая скульптура. Руки Будды сложены пальцами вовнутрь. Это неканоническое изображение говорит о нездешнем происхождении реликвии. Ее отправили на реставрацию в Иволгинский дацан. А 6 октября в Алари статуэтку освятили. На обряд приехали 10 лам. Теперь это самая значимая святыня в дугане. Ее появление считают добрым знаком. Прихожане верят, что эта статуя и раньше находилась в Аларском дацане, разрушенном в 30-е годы. А после почти век пролежала в земле, потерянная или спрятанная от уничтожения.

Тамара БОЛСОЕВА, ПРИХОЖАНКА АЛАРСКОГО ДУГАНА: Мы знаем, что где бы ни находилась статуя Будды, освященная статуя Будды, она всегда несет радость и счастье. Мы были очень рады, потому что это очень хороший добрый знак, что он через столько лет к нам вернулся. Что у нас земля Аларская еще больше будет процветать, еще больше будет богатеть и все у нас будет очень хорошо.

Историю происхождения этой статуэтки пытаются выяснить до сих пор. Фотографии Будды отправили в Монголию, Индию. Но пока никаких ответов.

Баясхалан ЛАМА, СОРЖО ЛАМА АЛАРСКОГО ДУГАНА: Как сказал настоятель Иволгинского дацана Баин Лама, мы же, получается, не знаем, что за Будда, Будда-загадка, получается. И он обратился с такими словами: а знаете ли вы, кто вы?

В этом году Аларскому дацану исполнилось 205 лет. Сейчас на его месте стоит выстроенный народными силами дуган. Но аларцы мечтают восстановить храм в былом величии и размахе. И возносят молитвы обретенной святыне.