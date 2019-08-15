Учения по освобождению заложников на судне прошли на Байкале

Атака из-под воды. На Байкале силовики сегодня провели учения по освобождению заложников на судне. Туристический сезон и растущая популярность водного отдыха заставляют отрабатывать новую тактику борьбы с преступниками.

Легенда учений проста: вооруженный преступник захватил корабль и заложников. Переговоры невозможны, как и штурм с земли. Поэтому решение одно: специальная группа должна зайти на корабль с воды.

ВОДОЛАЗ, СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО СОБР РОСГВАРДИИ: Мы отрабатываем ситуацию, когда водолаз должен незаметно подойти, как можно меньше шума произвести во время штурма. Штурм бывает разным. Например, экстренным, когда надо меньше шума. Мы отрабатывали сложный вариант, когда надо и шумно, и быстро.

С помощью специального оборудования — буксировщика — несколько групп СОБРовцев подбираются ближе к судну. У каждого спецназовца своя задача. Одни должны установить трап. Другие забраться на палубу и провести захват. Все бы ничего, но в воде делать это намного труднее. Обмундирование весит в среднем до 25 килограммов.

ВОДОЛАЗ, СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО СОБР РОСГВАРДИИ: Много снаряжения, много мелочей. А как говорится, если к погружению плохо подготовился, то вода тебе этого не простит. Это слаженность действий, соответственно, так как это может пригодиться в нашей обычной дальнейшей боевой работе. Но, слава Богу, что пока этого не случалось.

Водолазы, естественно, держат связь с землей. От наблюдателя поступает информация, что террорист находится на другой стороне корабля. Начинается штурм. Сначала это происходит тихо, зато потом…

Профессионалы рассказывают, что вместо террориста может быть любой другой преступник. Даже просто человек, который перебрал с эмоциями на отдыхе, поссорился с друзьями и взял их в заложники. А так как Иркутск — город водный, то исключать возможность захвата корабля или яхты нельзя. Поэтому и тренируются. И реально оценивают свои действия.

Водолазы СОБРа повышают свои навыки регулярно. Недавно вернулись с недельных сборов. В сентябре снова учения. При этом несение обычных дежурств и других обязанностей этим росгвардейцам никто не отменял.