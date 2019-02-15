Турнир по хоккею с мячом памяти Евгения Гришина открылся в Черемхово

В турнире принимают участие 14 команд. Это самые юные хоккеисты, им 7-8 лет. Для них создали специальные условия.

Сейчас Артем готовится к игре, а мама ему в этом помогает. Он пришел в спорт два года назад. И уже точно знает, что это станет делом его жизни. Именитых спортсменов мальчик еще запомнил не всех. Но на вопрос: на кого из звезд хочет быть похожим, отвечает: на того, кто больше забивает. В свободное время Артем меняет клюшку на книгу. Это еще одно хобби, с которым он вряд ли расстанется.

Артем МЕЛЬЧАКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА: Игроком мне скучно быть, и я решил взять вратаря. Но иногда я помогаю своим и играю в поле. Мне больше нравится читать, потому что дома и у бабушки у меня получается нормально читать. Анна МЕЛЬЧИКОВА, МАМА АРТЕМА МЕЛЬЧИКОВА: Изначально в хоккей мы вообще даже не думали, случайно совершенно попали. И так получилось, что сейчас хоккей всю жизнь нашу занял. Игры, тренировки, пять дней в неделю тренировки. Родители, как полагается, главные болельщики, на все игры ездим, болеем.

В турнире по хоккею с мячом памяти Евгения Гришина в Черемхово приняли участие 14 команд из разных городов Иркутской области. В их составе дети в возрасте от 7 до 8 лет. С учетом возраста правила игры мягче: большое поле окружностью 400 м решили разделить на три части. Встречи длятся по 30 минут. Кубок будут разыгрывать три дня. В воскресение состоятся стыковочные матчи. А до начала повторение пройденного. Юные спортсмены готовятся к выходу. Сейчас последние наставления от тренера — и можно выходить на лед. Здесь все по-взрослому, даже несмотря на то, что играют дети. Только вот эмоции пока еще чистые и искренние.

В первый день соревнований на лед вышли 7 команд. И кто станет фаворитом, пока неизвестно. Но важен не столько итог, сколько само событие.

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Дорогие друзья, знаете, сегодня очень большой праздник в Черемхово. У нас вообще никогда не было столько команд на соревнованиях в Иркутской области. Представляете, 14 команд мальчишек приехали для того, чтобы сегодня играть, не только сегодня, три дня играть, и этот турнир памяти замечательного, легендарного нашего хоккеиста Жени Гришина.

Турнир проходит в Черемхово во второй раз. И не в последний. Уже в следующем году масштабы мероприятия планируют расширить, пригласить больше спортсменов и команд. Единственное, что решено сохранить, — это атмосферу. С горячим чаем и полевой кухней. Чтобы, несмотря на дух соперничества, каждый чувствовал себя в кругу не противников, а друзей.