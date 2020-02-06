Туристов на Байкале стало мало

Продавцы туристических услуг хватаются за голову, гостиницы пытаются сдать пустые номера с огромными скидками, а эксперты подсчитывают убытки. Туристов на Байкале в этом году как никогда мало. Виновата во всем эпидемия коронавируса. Но в то же время все говорят о том, что сейчас самое время начать развивать другие направления и открыть те турпотоки, о которых раньше даже не думали?

Готов к работе, вот только возить сейчас некого. Григорий Тропин занимается экскурсионным бизнесом на хивусе уже несколько лет. Отмечает, такого спада турпотока, как в этом году, не было давно. Если раньше иностранных туристов возили по льду Байкала буквально каждый день, то сейчас хорошо, если появятся желающие раз в два, а то и три дня. Экскурсии стоят прилично: однодневные туры несколько тысяч рублей, цена многодневных, например до Ольхона, доходит до 50 тысяч. Но снижать стоимость – значит, работать себе в убыток.

Григорий ТРОПИН, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Намного меньше стало. Если сравнить с прошлыми годами, процентов на 70 туристов меньше стало. Для внутреннего туризма у нас немного не та обстановка, очень все дорого. И так стараемся делать минимальные цены. Все, что можно убираем. Но для нашего русского человека здесь дороговато.

А по соседству с хивусами скучают хаски. Долго стоять на месте они не любят, порода не та. Но проблема та же: желающих покататься в упряжке немного. В питомнике у Валерия Гордеева сейчас 40 собак. Естественно, их содержание тоже выливается в круглую сумму. И поиск средств для этих целей — сейчас вопрос номер один.

Валерий ГОРДЕЕВ, ЗАВОДЧИК СИБИРСКИХ ХАСОК: Всем известно, что собака — это не мотоцикл, который ты поставил в гараж и забыл. Это питание, содержание и подготовка. Все это достаточно затратные вещи. Китайцы — достаточно организованная нация. И для того чтобы им приезжать в определенные места по туризму, они заранее планируют такие поездки. У нас было много записей, туристических групп, но на сегодня эти группы отменяют все встречи.

А вот и редкая удача теперь в Листвянке: встречаем туристов из Поднебесной. Китаянка Веики Ван рассказывает: в гостиницах больших и не очень много свободных номеров. И для постояльцев уже делают скидки. Но…

Веики ВАН, ТУРИСТКА из КИТАЯ: Номеров, занятых в гостинице, немного. Из-за коронавируса многие мои соотечественники остались в этом году без отдыха. С моей семьей и моими друзьями все хорошо, но то, что происходит на родине сейчас, конечно, пугает.

Эксперты в сфере туризма отмечают: сейчас две трети от общего числа туристов на Байкале — представители КНР. На втором месте гости из Южной Кореи и Германии. Безусловно, финансовые потери уже есть и еще будут. Подсчитать, насколько они серьезны, получится только в апреле, тогда будет собрана предварительная статистика. Есть опасения, что туристическая отрасль может «откатиться» на уровень пятилетний давности, когда был хороший поток летом и серьезный спад зимой. Однако наши соотечественники отмечают: в туризме могут появиться новые, совершенно неожиданные направления. Вот что говорит житель нашего города, который совсем недавно летал рейсом «Бангкок – Иркутск».

Александр ВЕТРОВ: Сначала я думал, что это китайцы, а потом мне сказали: тайцы. Я первый раз видел такое количество туристов из Таиланда. Они ехали большими группами на Ольхон и на Малое море. Гид, который был с ними, говорил, что планирует выстраивать долгосрочное сотрудничество с этой категорией туристов.

То, что туристический рынок в течение ближайшего времени измениться, теперь ясно абсолютно точно. А вот как изменится — пока вопрос. Возможно, при работе на перспективу. Как раз сейчас и появятся новые направления, на которые раньше даже не делали ставку.