За 6 месяцев 2020 года специалисты проведут полное обследование Тулуна. Речь идет, например, о районе железнодорожного вокзала города и других, которые наиболее пострадали во время летних наводнений. Решение, в том числе, предстоит принять по вопросу водоотведения. А пока Тулун активно восстанавливается и застраивается новым жильем.

Так, сегодня впечатляющими темпами возводят новый микрорайон Сосновый Бор в Тулуне. Первая очередь — 3 дома по 24 квартиры каждый. Также необходимо заложить фундамент еще под 9 домов и успеть это сделать до холодов.

А это второй новый микрорайон города — Березовая Роща. Здесь до конца года построят до 50 индивидуальных домов. Каждый со своими оригинальными проектами. Работают здесь одновременно четыре подрядные организации.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Два из них уже прошли экспертизу, и уже по дому полностью законченному сделали. Один дом даже уже продан. Второй дом сейчас в процессе продажи. 4 подрядчика, до 50 домов до нового года нужно сделать. И одновременно заложить фундаменты под то, чтобы всю зиму строить и еще дома.

В Тулуне также очень много вопросов у жителей к домам, которые не вошли в зону подтопления. Но при этом жить в них невозможно. Сказываются и грунтовые воды, и отсутствие ливневой канализации. Зампред правительства России Виталий Мутко говорит, что решение этого вопроса примут уже на федеральном уровне. Будет запущена новая программа по расселению аварийного фонда. Это то жилье, которое поставлено на учет до 1 января 2017 года.

Виталий МУТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: 10 млн кв метров в стране такого жилья. Нам его нужно расселить до 2024 года. Тулун и Нижнеудинск могут забрать всю эту программу. Скорее всего, мы примем решение, в рамках этой программы сделаем отдельную программу с этими домами по программе аварийного расселения.

Жилье должно быть к концу следующего года восстановлено. Но не только о ликвидации последствий наводнения идет речь. Пострадавшим территориям необходимо мощное развитие. Социальное и экономическое. На все государство выделяет более 40 млрд рублей федеральных инвестиций.