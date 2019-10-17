Труженику тыла из Тулунского района вручили сертификат на приобретение жилья

Труженику тыла из Тулунского района вручили сертификат на приобретение жилья

17.10.19

Труженику тыла из поселка Аршан Тулунского района, 91-летней Марии Терентьевой вручили сертификат на приобретение жилья. Дом Марии Спиридоновны попал в территорию затопления. Было подтоплено подполье и частично фундамент. После первого обследования жилого помещения хотели делать капитальный ремонт, но после второго осмотра дом признали непригодным для проживания. Несмотря на то, что дом не был в собственности, свидетельство на социальную выплату женщине выписали. Теперь она сможет приобрести жилье площадью 42 кв. метра на сумму почти 1,9 млн рублей.

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