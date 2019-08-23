Тренировка сотрудников Росгвардии прошла на Иркутском водохранилище

Эффектные тренировки, чтобы быть во всеоружии. Сотрудники спецподразделений Росгвардии ОМОН и СОБР совместно с авиационной эскадрильей отрабатывали боевые задачи в условиях, приближенных к реальности.

Акватория Иркутского водохранилища. Курминский залив. Люди в форме спецназа загружаются в вертолет. Первый этап — это десантирование из боевого вертолета на патрульный катер с высоты 15 метров, а это как пятиэтажный дом, по канату и без какой-либо страховки. Опустить трос на судно получается далеко не с первого раза: задача очень трудная. Катер — цель подвижная, потоками воздуха от вертолета его сносит в сторону. Зависание воздушного судна Ми-8 при таких условиях требует от пилотов высокой точности и частоты полета.

Алексей ЯМЩИКОВ, КОМАНДИР ЗВЕНА ОТДЕЛЬНОЙ ЭСКАДРИЛЬИ РОСГВАРДИИ: Также сложность состоит в том, что командир экипажа этот катер при пилотировании не наблюдает, катер находится под вертолетом. И выдерживание места висения выполняется только по командам выпускающего.

Спустившихся на катер бойцов Росгвардии доставляют на берег, и там следующий этап. Эвакуация. Если при выполнении боевой задачи люди попали в засаду или есть необходимость срочно перебросить бойцов из одной точки в другую. С помощью альпинистского снаряжения они фиксируют себя к специальному канату. И вертолет Ми-8 буксирует их к месту назначения.

ОФИЦЕР ОМОН на ТРАНСПОРТЕ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В связи с наводнениями в Иркутской области и с пожарами мы должны своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть, где пострадали люди, либо возникло какое-то ЧС. Поэтому отработка данных элементов необходима для каждого сотрудника и выполняется не один раз. А этим элементам предшествует теоретическая подготовка и наземная практика.

В этот раз наземной практики было немного. Самый зрелищный элемент тренировки — штурмовое десантирование бойцов из вертолета прямо в воду с высоты 5-7 метров. Для безопасности скорость вертолета при движении над водой должна быть не более 10-15 км/ч.

Тренировка длилась практически весь день. К этому бойцам не привыкать. Опасность и тяжелые физические нагрузки — для них работа. И не зря, ведь именно на этих людей мы полагаемся в экстренных ситуациях.