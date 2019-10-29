Тяжелоатлетка Таисия Чижикова завоевала две серебряные медали на первенстве Европы

Тяжелоатлетка Таисия Чижикова завоевала две серебряные медали на первенстве Европы29.10.19
Две серебряные медали на первенстве Европы по тяжелой атлетике в копилке сборной России и Иркутской области. Уроженка Зимы Таисия Чижикова стала второй в весовой категории свыше 87 килограммов на первенстве Европы среди юниорок до 23 лет. Аналогичный результат воспитанница Сергея Пугачева показала, набрав в сумме двоеборья 225 килограммов. Первенство Европы среди юниорок до 23 лет проходило с 17 по 27 октября в румынском Бухаресте.
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