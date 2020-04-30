«Своя история»: большая стройка

Восстановление затопленных территорий продолжается. Города и поселки оживают спустя 10 месяцев после наводнения. Жизнь кипит, полным ходом идет и строительство новых микрорайонов. Предусмотрели и всю сопутствующую инфраструктуру. Люди, которые остались жить в Тулуне и Нижнеудинске, потихоньку обустраиваются и ждут заселения в свои дома. И о том, как изменился быт и когда города приобретут новый вид, расскажем в рубрике «Своя история».

Широкие дороги, уютные коттеджи. Дома на каждой улице в индивидуальном стиле. Микрорайон Березовая Роща в Тулуне — место, где возводят индивидуальное жилье. После масштабного паводка в прошлом году стало понятно: этот район не подвержен затоплению и находится далеко от реки. Поэтому необузданная Ия не подберется к этим местам. Живописный микрорайон полностью подготавливают для проживания. Проведут все необходимые коммуникации: воду, канализацию, свет. Заезжай и живи. Некоторые дома почти готовы, их сдадут уже в мае. И вот тут своя история начинается у семьи Андрея Чуркванова. Их жилье достраивают. Мужчина приехал посмотреть, как ведут работы.

Андрей ЧУРКВАНОВ, ЖИТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Ребенок вообще ждет, просит переехать, говорит, надоело. Скорее свою комнату хочет. Хотя у него и там комната есть. Ну не знаю, понравилось ему здесь. Торопится.

Поторопился заселиться и еще один житель Тулуна. На соседней улице Леонид Полагубин уже месяц как обустраивает свой быт. На участке строит баню, гараж. С собой из старого дома перевез только живность — кошку и собак. Леонид Иванович рассказывает: хоть дом и небольшой, зато свой и очень уютный. Такого результата от строителей, признается честно, даже не ожидал. Есть все необходимое: просторная спальня, отдельная ванная комната с санузлом, кухня.

Леонид ПОЛАГУБИН, ЖИТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Спальня, туалет. Мне хватает. Две собачки у меня есть, кошка есть.

Осваивать микрорайон Березовая Роща будут в три этапа. Первым — на южном склоне возведут 216 зданий. Сейчас в процессе строительства 133 индивидуальных дома.

А это микрорайон Угольщиков в том же Тулуне. Огромная территория, которую сначала приводили в порядок, насыщали инженерными коммуникациями. Теперь же завершают строительство трех многоквартирных домов, куда вот-вот заселятся постояльцы. И буквально на соседнем участке активно идет подготовка к возведению 10 блок-секций 5-этажных домов. В шаговой доступности будут и магазины, и детский сад, и, конечно же, общественный транспорт. За стройкомпаниями всегда жесткий контроль. Качество и сроки в приоритете. Ведь счастливая история должна быть у 430 переселенных сюда семей.

Здесь же, в тулунском микрорайоне Угольщиков, своя история начнется и у детей. Подрядчики возводят большую и современную школу. Учебное заведение на 1275 мест будет построено со всеми необходимыми требованиями. Оборудуют здание с учетом передвижения маломобильных учеников. Кроме того, в здании разместят бассейн, спортивный и актовый залы, а учебные классы оснастят новой техникой и лабораториями. Эта школа — подарок Тулуну после наводнения от крупной нефтегазовой компании. Строительства такого объекта удалось добиться благодаря договоренностям бизнеса и правительства региона.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это проект нашего иркутского проектного института, такой проект мы реализовали в микрорайоне Эволюция, вы знаете, 19 школа, школа в Молодежном. И вот здесь эта школа будет запущена 1 сентября. Все работы понятны, работы идут в срок, по графику.

Своя история началась и у Нижнеудинска. Казалось бы, здесь был некогда заброшенный пустырь. Когда при обосновании города люди селились вблизи реки, это место было непримечательным. Сейчас же, после того как Уда в прошлом году показала свой характер и затопила город, его жители сами выбрали, в каком районе хотели бы строить дома. Теперь здесь будет современный микрорайон. Подрядчики приступили к освоению участка под строительство. Площадь 60 гектаров. Здесь будет 172 индивидуальных жилых дома и 28 многоквартирных блок-секций.

Илья КРУЧИНИН, ЗАММИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В этом году мы приступаем к строительству как минимум 6 многоквартирных домов, до конца года планируем ввести их в эксплуатацию, и порядка 70 индивидуальных жилых домов под ту потребность граждан, которые на сегодняшний день обратились и готовы переселяться. Кроме того, здесь свой теплоисточник строится, очень масштабная инженерная подготовка. Для людей земельный участок предоставляется бесплатно, а строится уже в соответствии с имеющимся сертификатом.

Новые рабочие места и обеспечение районов бетоном — еще одна приоритетная задача при восстановлении затопленных территорий. Возвращаемся в Тулун. Буквально за две недели здесь развернули два завода по производству бетона всех типов. Инертные материалы и вся необходимая техника всегда на месте. Работы не прекращаются, мощность производства 100 кубометров в час.

Валерий НЕВИДИМОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФАБРИКИ по ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОНА: По просьбе правительства Иркутской области мы развернули 2 бетонных завода, производительность которых 100 кубометров в час. И я уверен, что рынок и надобности Тулунского района мы обеспечим.

Бетонный завод обеспечит сырьем 11 муниципалитетов. Кроме того, создано 24 рабочих места, привлекли местных специалистов и сотрудников с возможностью обучения. Необходимость в производстве была огромная, ведь доставлять бетон из того же Иркутска затратно. Теперь этой проблемы нет. Значительно снижается розничная стоимость сырья для строителей.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется и по сей день. Сейчас права на ошибку нет. В пострадавших территориях необходимо сделать все и работать на пределе возможностей.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Сейчас главная задача — не допустить повторения катастрофы 2019 года. Поэтому уже сегодня развернули строительство временных дамб, расчистку русел рек и берегоукрепление во всех населенных пунктах. Движение есть. И пока во всех населенных пунктах все не будет доведено до конца, мы не остановимся.

Глава региона Игорь Кобзев на видеоселекторе с президентом России Владимиром Путиным докладывает о том, какие работы проделаны и что еще предстоит сделать. Даже сложная эпидемиологическая обстановка не повод для остановки процесса.

А это берег реки Уды. В прошлом году его размыло и снесло водой. Сейчас здесь возводят временную дамбу длиной 820 метров. Весь мусор вывезут на площадки временного складирования, а вот пригодный грунт будут использовать под озеленение города.

Александр ПУТОВ, ГЛАВА НИЖНЕУДИНСКОГО МО: Это сооружения некапитального характера именно для того, чтобы предотвратить паводкоопасный период 2020 года. То есть в тех местах, где река выходила в пойму и топила улицы города.

В Тулуне тоже приступили к возведению временной дамбы на реке Ие. Она станет основой для постоянного сооружения. Сейчас идет выемка слабого грунта, убирают растительность. Вскоре сюда завезут скальник и приступят к берегоукреплению. Гидротехническое сооружение защитит город от возможного паводка. Протяженность 620 метров, а высота больше 6. Сроки сжатые: временную дамбу необходимо возвести до 15 мая.

Такие временные гидротехнические сооружения сейчас возводят в Тулуне, Нижнеудинске и Алыгджере — районном центре Тофаларии.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы приступили к организации временных сооружений, это временная дамба, которая затем станет частью тела постоянной дамбы. Основная дамба сегодня на стадии выхода проектной документации, дорабатываются последние штрихи. И сразу же после окончания работ по временному сооружению мы готовы приступить к строительству основного тела дамбы.

Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский районы нашей области подверглись небывалому удару стихии. Но спустя 10 месяцев благодаря слаженной работе, благодаря общению с людьми и выявлению потребностей жизнь возвращается в привычное русло. Конечно, восстановиться после летних событий прошлого года будет нелегко. Безусловно, потребуется невероятное количество времени и сил. Понимания и участия со стороны власти. И тогда у городов, поселков, сел, деревень и, в первую очередь, у их жителей начнется новая и счастливая история.



