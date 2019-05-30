Студенты ИрНИТУ приняли участие в ремонте китойского моста

Они будут возводить дороги и мосты, а пока смотрят, как работают профессионалы. Сегодня у студентов ИрНИТУ появилась возможность стать частью строительной бригады. Они помогали ремонтировать китойский мост. Кто-то уже готовится трудиться все лето и делать иркутские дороги лучше.

Молодые строители приехали на объект рано утром. Некоторые из них с детства хотели связать жизнь с профессией строителя дорог. И вот шанс проявить себя в профессии. Студентам среди прочего дали оценить качество бетона. Ведь теоретическая подготовка по этой теме уже есть. Гости с интересом слушали правила работы и задавали вопросы. Организаторы подробно отвечали, им нужно готовить себе достойную смену. Молодежи не только показали работу контролеров качества, но и объяснили особенности профессии строителя.

Илья Собенин — студент третьего курса. Через год он планирует поступить в магистратуру, параллельно работая по профессии. Делится, на летних стройках есть возможность усвоить материал всерьез, на всю жизнь.

Илья СОБЕНИН, СТУДЕНТ ИрНИТУ: Я пошел в профессию строителя дорог потому, что моя бабушка работала строителем дорог. Меня это всегда завораживало, всегда было интересно. Я хочу работать на благо страны и сделать дороги такими, какими они сейчас почти не являются, но сейчас делается все, чтобы это исправить. Я собираюсь закончить обучение и работать уже на вахтах, вот таким же методом.

Профессия строителя в России не самая популярная. Порой не хватает кадров. Работа тяжелая, требует не только физических затрат, но и умственных.

Анатолий МАТВЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА и ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Мы тут собрались, чтобы хоть как-то заинтересовать студентов, потому что многие действительно после окончания кафедры уходят из профессии и занимаются совершенно другими направлениями. У нас ведется работа с кафедрой автомобильных дорог, те, которые выпускают нам специалистов-дорожников, которых сейчас испытывается большой дефицит.

Ремонт китойского моста разделен на два этапа. В 2018 году сделали первую полосу, сейчас идет ремонт второй. В планах расширить проезжую часть. Стройку планируют завершить в октябре. И, возможно, кто-нибудь из сегодняшних студентов к тому времени станет настоящим строителем.