Строительство нового аэровокзала в Усть-Илимске продолжается
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Строительство нового аэровокзала в Усть-Илимске продолжается

29.01.19

Ограждение взлетно-посадочной полосы в Усть-Илимске будет готово к середине марта, топливно-заправочный комплекс — к началу апреля. Об этом сообщил представитель компании-подрядчика. Сейчас уже завершена установка металлоконструкций нового аэровокзала, почти готов фасад здания, начат монтаж инженерных сетей, идет подготовка к строительным и отделочным работам во внутренней части аэропорта. Также устанавливается забор с системой безопасности. Финансирование на возведение нового здания терминала в северном городе выделила одна из крупных лесопромышленных компаний в рамках заключенного с правительством региона соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Напомним, количество рейсов между Усть-Илимском и Иркутском решено увеличить. С начала этого года перелеты будут осуществлять 4 раза в неделю на самолетах  Ан-28 и Л-410.

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