Стихийные горки засыпают в Нижнеудинске

Такую профилактическую меру проводят сотрудники полиции совместно с коммунальщиками. Опасное развлечение детей, а именно: катания на несанкционированных горках, которые чаще всего выходят на проезжую часть, могут привести к трагедии. Специалисты мониторят дворы, парки на наличие опасных скатов. В городе уже засыпали противогололедным материалом стихийные горки в районе улиц Сартакова, Весны, 6-й Пятилетки, Краснопартизанской. Кроме того, большое внимание уделяют и беседам с детьми и их родителями.