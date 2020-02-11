Стихийные горки засыпают в Нижнеудинске

Стихийные горки засыпают в Нижнеудинске

11.02.20

Такую  профилактическую меру проводят сотрудники полиции совместно с коммунальщиками. Опасное развлечение детей, а именно: катания на несанкционированных горках, которые чаще всего выходят на проезжую часть, могут привести к трагедии. Специалисты мониторят дворы, парки на наличие опасных скатов. В городе уже засыпали противогололедным материалом стихийные горки в районе улиц Сартакова, Весны, 6-й Пятилетки, Краснопартизанской. Кроме того, большое внимание уделяют и беседам с детьми и их родителями.

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