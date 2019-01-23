Специальные метеорологические комплексы появились на основных трассах Иркутской области

Как в течение минуты узнать ситуацию на дорогах области? Есть ли гололед, снежные заносы или какая температура воздуха, например, в районе Жигалово или Братска? Держать руку на пульсе водителям помогают специальные метеорологические комплексы. Их установили на основных трассах.

Теперь это не фантастика — контролировать ситуацию на дорогах области, сидя в кабинете. Это позволяет делать автоматизированная система метеорологического обеспечения. Диспетчер следит за обстановкой на трассах в любой точке Иркутской области в режиме реального времени. Температура, скорость и направление ветра, влажность и прогноз выпадения осадков — информация поступает на экраны мониторов мгновенно. Это необходимо, чтобы в круглосуточном режиме наблюдать за состоянием дорожного покрытия и в кратчайшие сроки устранять опасные ситуации.

Николай ПЕРВУХИН, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ и ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ: Здесь у нас табло переменной информации. То есть если у нас на перевале начинается снегопад, мы туда выставляем информацию «осторожно снег», «внимание гололед» и т.д., то есть предупреждаем пользователей автомобильных дорог. Здесь, как и на тех мониторах, мы смотрим состояние покрытия, то есть где начались осадки, и так же реагируем. Обзваниваем подрядчиков, чтобы принимались какие-то меры.

Полчаса требуется сотрудникам Росавтодора, чтобы зафиксировать и устранить последствия, например, выпадения осадков. 130 единиц техники и более 100 сотрудников находятся в режиме боевой готовности круглосуточно. Раньше работа осложнялась наличием так называемых слепых зон. То есть с этих участков дороги информация не поступала оперативно. Но сейчас таких больше нет. Так, в 2018 году установили 29 дополнительных видеокамер на федеральных трассах Иркутской области. Расстояние между ними 10-15 километров.

Виктор ЦИШКОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ и ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ: Данная система представляет собой комплекс специализированных датчиков, расположенных на опорах электроосвещения и других, расположенных вдоль автомобильных дорог. Данный комплекс позволяет определять температуру воздуха, относительную влажность, точку росы, и температуру покрытия на 15-30 см.

Воспользоваться новой системой и узнать ситуацию на федеральных дорогах области могут и простые автолюбители. Для этого понадобятся компьютер или смартфон и выход в интернет. Вводим в поисковую строку www.irkroad.ru. Мы на официальном сайте Росавтодора «ПРИБАЙКАЛЬЕ». Заходим в раздел «дороги online». Перед нами карта федеральных дорог Иркутской области, где отмечено каждое местоположение автоматизированной системы и количество станций. Выбираем трассу, которая нас интересует. К примеру, «Сибирь», 1864 километр. И вот мы наблюдаем ситуацию на дороге в режиме реального времени. Информация обновляется каждые пять минут. Движение в норме, погодные условия благоприятные — значит, можно отправляться в путь.

Программа по установке автоматизированной системы на федеральных трассах завершена полностью. И диспетчеры теперь получают ежедневно информацию со 113 комплексов. Даже из самых отдаленных уголков Иркутской области.