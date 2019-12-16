Для этих людей спорт – дело семейное. Спартакиада «Спорт поколений» прошла в Свирске. Соревнования длились два дня, команды состязались в пяти видах спорта. Событие объединило три поколения каждой участвующей семьи.

Бабушка, мама, папа и сын. Это состав команды из Нукутского района. Члены семьи Ханхасовых не представляют свою жизнь без спорта. Глава семейства Артем в юности играл в футбол, а сейчас прививает любовь к нему своему сыну. Свой досуг эти люди обычно проводят, занимаясь спортом. А когда узнали про семейную спартакиаду, приехали в Свирск, не задумываясь.

Галина ХАНХАСОВА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ: Наверное, такие соревнования нужно проводить чаще. Мы бы так часто встречались друг с другом. И хоть мы живем далековато друг от друга, но мы все равно встречаемся, играем, проводим семейный досуг. Сейчас уже готовимся к Новому году, новогоднему турниру, играем в футбол.

А вот семья Елены Токаревской собирается вместе нечасто. Спартакиада стала отличным поводом это исправить. На соревнования Токаревские приехали из Черемховского района.

Елена ТОКАРЕВСКАЯ, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ: Мы были на соревнованиях, но не такого уровня. Здесь мы в первый раз. И мужа взяли, и детей, бабушку даже. Тут нас хорошо встретили. И гостиницу предоставили, и обеды. Мы хорошо отдохнули. Результат не важный, но главное ведь не победа, а участие.

Место проведения выбрано неслучайно. Сейчас на территории города развиваются 18 видов спорта. Гостеприимный Свирск уже неоднократно принимал подобные соревнования. Но семейная спартакиада проходит здесь впервые. В ней участвовали семьи из разных районов Иркутской области. Приехали команды из Ангарска, Свирска, Иркутского, Осинского, Нукутского и Черемховского районов. Они состязались в дартсе, плавании, шашках, настольном теннисе и встречной эстафете.

Алена БАТУЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА г. СВИРСКА: Идея проведения возникла в этом году, и вот в конце года она воплотилась. Проводят соревнования при поддержке министерства спорта, лично министр подписывал положение. Почему это проводится в Свирске. Потому что Свирск — это прогрессивная территория, где очень серьезно развивается именно спорт.

В командном зачете в соревнованиях по плаванию победила семья Василенко из Свирска. Для них результат стал неожиданностью.

Елена ВАСИЛЕНКО, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ: Тренировали дартс, но почему-то выиграли плавание. А так, мы всегда ходим в бассейн, шашки тренировали. Мы не ожидали, что займем место в плавании. Тем более ребенок никогда на большие расстояния не плавал. Но мы победили, вот это, наверное, здорово.

А в общекомандном зачете победители — семья Астафьевых из Свирска. Второе место заняла команда Токтоновых из Осинского района. А дружные и спортивные Ханхасовы стали третьими. Спартакиада — одно из финальных спортивных событий этого сезона. Кстати, самым юным участникам вручили сладкие подарки и пожелали спортивных успехов в новом году.