Совет по правам человека рекомендовал запретить пластиковую посуду на Байкале

Совет по правам человека рекомендовал запретить пластиковую посуду на Байкале04.09.19
Запретить на Байкале пластиковую посуду рекомендовал правительству России Совет по правам человека. По данным Байкальской природоохранной прокуратуры, на территории озера расположены 11 объектов размещения отходов, которые входят в государственный реестр. Из них 4 объекта для размещения твердых коммунальных отходов, 5 — для смешанных отходов и 2 полигона промышленных отходов. Согласно исследованиям Лимнологического института по оценке накопления отходов, наиболее часто встречаются пластик и пластмассовая упаковка. Совет просит принять срочные меры по ограничению использования и продажи одноразовых пластиковых изделий и тары.
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