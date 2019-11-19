Скамейка примирения появилась в Братске

Скамейка примирения появилась в Братске19.11.19
Братск объединяет. В северной столице региона установили «лавочку примирения». Дизайнерская скамья стоит у здания администрации города, а ее сидение имеет вогнутую форму, чтобы люди, как бы ни хотели оказаться в разных сторонах, скатывались друг к другу. Ножки и спинка представляют собой кружевные узоры. Удивительно, но автор проекта не дизайнер, а медсестра — братчанка Елена Романько. Такие скамейки примирения есть во многих городах России. В Братске лавочку установили ко Дню рождения города, который отметят 12 декабря.
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