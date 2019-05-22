Силовики Иркутской области провели учения в Шелеховском районе

Дали бой террористам. На этот раз противник условный. Операцию по ликвидации бандитов и спасению заложников провели региональные силовики — сотрудники полиции, управления ФСБ, МЧС и даже федеральной службы охраны. По сценарию группа вооруженных людей захватила несколько железнодорожных вагонов в Шелеховском районе. Оперативный штаб принял решение штурмовать состав. Специалисты спецназа в короткие сроки проникли в вагоны и обезвредили террористов. Данное мероприятие направленно на отработку слаженных действий между силовыми ведомствами, а также местными органами самоуправления и спасателями. Основной упор на этот раз сделали на оперативность принятия концептуально правильного решения.