Школу в 7а микрорайоне Ангарска сдадут в эксплуатацию в феврале

Долгострой Ангарска — школу в 7а микрорайоне — сдадут в эксплуатацию в феврале. Здание начали возводить еще в 1992 году, но несколько раз строительство останавливали. На сегодня объект почти готов к сдаче, отвечает всем современным требованиям. В этом убедился исполняющий главы области Игорь Кобзев, он посетил Ангарск с рабочим визитом. В гимназии №1 будет 33 класса, просторная столовая, плавательный бассейн с дорожками 25 метров, два спортивных зала.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Школа очень понравилась. Комфортабельная, современная. Главное, чтобы укомплектованность была преподавателями на 100%.

Игорь Кобзев в Ангарске также посетил школу №38, сейчас ее капитально ремонтируют. 600 учащихся на это время переведены в другое образовательное учреждение. В здании меняют крышу и обновляют фасад. Предстоит выполнить электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции. Еще в городе нефтехимиков летом сдадут в эксплуатацию детский сад на 220 мест в 22 микрорайоне. Новое дошкольное учреждение позволит ликвидировать очередность малышей до двух лет в детские сады Ангарска.