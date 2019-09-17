Школьники из Ольхонского района познакомились с работой полиции и ГИБДД

Школьники из Ольхонского района познакомились с работой полиции и ГИБДД

17.09.19

40 детей из Хужира, Курети и Бугульдейки сегодня посетили межмуниципальное управление МВД. Детей проводили в дежурную часть, где сотрудники рассказали о том, как работает центр управления нарядами, как отслеживается ситуация в общественных местах города. Дети задали полицейским все интересующие их вопросы и получили ответы. Данная программа профориентации школьников проводится в рамках проекта по профессиональной стажировке учащихся старших классов.

 

Эльмира СЕМЕНОВА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я думаю, чем раньше школьники начнут ориентироваться в профессиях и выбирать по призванию, тем лучше для нашего общества, для нашей безопасности и для нашей страны в целом. Потому что сегодня нужны профессионалы. Профессионалы как педагоги по призванию, так и медики по призванию, так и полицейские по призванию.

Вадим ЛАЗАРЕВ, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Очень важно, чтобы дети приходили с горящими глазами, с азартом работать и с желанием большим в органах внутренних дел. Повышали свою квалификацию в этом, шли учиться в высшие учебные заведения.  Потому что в нашей профессии работать без желания нельзя.

 

После посещения дежурной части дети отправились в музей ГИБДД, чтобы окунуться в атмосферу дорожного порядка. Ранее школьники Ольхонского района побывали в Иркутской областной больнице, и кто-то уже твердо решил стать врачом, кто-то еще ищет свою профессию. По словам организаторов, следующими, с чьей деятельностью планируют познакомить учеников, станут журналисты.

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