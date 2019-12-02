Сергей Меняйло посетил Тулун

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня находится с рабочим визитом в Иркутской области. Полпред посетил Тулун, где проверил ход восстановительных работ после паводка. Он побывал на строительных площадках в микрорайонах Угольщиков и Березовая Роща. Там возводят жилые дома для пострадавших. Также осмотрел строительство новой школы, посетил котельную. В администрации района провел рабочее совещание. Темпами работ остался доволен. Но подчеркнул, что сегодня главное — определиться с объемом возводимого жилья. Важно понимать, сколько людей готовы остаться в Тулуне, а кто будет уезжать.

Сергей МЕНЯЙЛО, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА в СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Парадоксальность в том, что огромный объем работы проведен. И в принципе количество выданных свидетельств близится к завершению. Но мы сегодня говорим, что реализованы они не 100%. Порядка 2,5-3 тысяч семей не купили жилье.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Количество людей, жилье которых признано под снос в связи со вторым наводнением, в связи с тем, что грунтовые воды уходят, жилье становится непригодным, количество объектов увеличивается, и мы все время увеличиваем количество квартир, предоставляемых для людей. Первая цифра была 3448 семей, сейчас уже выдано жилья от государства — 4226 семей.